Bridget Maasland reageert voor het eerst: "Ik heb Monique nog een brief geschreven"

29 februari 2020

06u00

Bron: VROUW 0 Showbizz Bridget Maasland (45) heeft voor het eerst sinds de breuk met André Hazes (26) een interview gegeven. In het magazine VROUW vertelt ze haar kant van het verhaal.

De wervelwindrelatie van Bridget Maasland en André Hazes was maandenlang groot nieuws, net als hun breuk en Andrés hereniging met ex Monique. Op een officiële mededeling na, hielden de twee de lippen stijf op elkaar. Tot nu. In het magazine VROUW vertelt Bridget eenmalig haar verhaal.

“Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten”, licht ze hun breuk toe. “Door alle negativiteit heeft onze liefde geen kans gehad. We hebben het gewoon niet gered. Ik ben er heel verdrietig over, want we waren heel gelukkig met elkaar.” Dat er zoveel commentaar op hun relatie kwam, kan de presentatrice niet begrijpen. “Waar bemoeiden mensen zich mee! Mijn relatie met André was volkomen legitiem verlopen. Ik had geen relatie, hij had geen relatie. Gewoon twee mensen die verliefd werden. Ja, er is een leeftijdsverschil. Maar wat dan nog? Vlak voor wij met elkaar gingen, trouwde Tiësto met een vrouw die 28 jaar jonger is. Niemand over gehoord. Maar bij mij staat half Nederland op z’n kop. Dat vond ik heel oneerlijk en ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Daarom ben ik ook naar de rechter gestapt toen er onwaarheden over mij werden gepubliceerd. Dan krijg je van de rechter te horen: ’Neem het met een korrel zout’. En daar moet ik het mee doen.”

Seks in het flessenhok

Bridget ontkent meteen ook het gerucht dat ze in 2014 al eens seks zou gehad hebben met André, op het huwelijk van Patty Brard. “Waarbij ik met mijn slip op mijn enkels seks met hem zou hebben gehad in het flessenhok. Ik zal je vertellen, ik had corrigerend ondergoed aan op Patty’s huwelijk... dat is echt niet charmant als je dat op je enkels hangt. Volkomen uit de lucht gegrepen", klinkt het. “Dré kwam binnen, zette me tegen de muur en gaf me een heftige zoen, vol op mijn mond. Daar was ik helemaal niet van onder de indruk en ook helemaal niet van gediend. Ik was totaal verbouwereerd. ’Wat doe jij nou, gek!’ zei ik tegen hem. That’s it. Dat is er gebeurd, niets meer en niets minder. Daarna hebben we elkaar ook helemaal niet meer gezien. Dus nee, we hebben helemaal niet wild staan zoenen, absoluut niet. Overigens heb ik de schadevergoeding die ik had geëist en wilde overmaken naar Stichting Het Vergeten Kind, alsnog uit eigen zak overgemaakt.”

Mooie brief

Dat zij de oorzaak zou zijn van de relatiebreuk tussen André en Monique, is onzin, klinkt het verder. “Ze waren al maanden uit elkaar en Dré had toen al een eigen huis. Toen we wat met elkaar kregen heb ik dat ook nog heel duidelijk aan hem gevraagd: ’Is het echt over tussen jou en Monique?’. En ik heb tegen hem gezegd: ’Zeg alsjeblieft tegen je ex dat wij met elkaar uitgaan. Ik wil niet dat er scheve gezichten komen’. Kijk, als mensen dingen verkeerd willen uitleggen, kan ik daar niks aan doen. Ik weet in ieder geval dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken.” Hoewel Bridget en Monique elkaar niet ontmoetten, nam Bridget wel contact op. “Ik heb haar een mooie brief geschreven met daarin hoe ik het zag. Gewoon de waarheid, mijn verhaal, in plaats van wat je las. Nee, ze heeft niet gereageerd en dat hoefde ook niet van mij. Ik wist dat Dré en zij goed met elkaar omgingen en dat het goed ging met Dreetje. Dat was het allerbelangrijkste.”

Leeftijdsverschil

Zelf vond Bridget het leeftijdsverschil geen bezwaar, geeft ze nog mee: “Dré is dan misschien 26, maar als je kijkt naar zijn jeugd en het leven dat hij achter de rug heeft... zo heftig. Wat hij heeft meegemaakt, daar past mijn leven drie keer in. Toen we eenmaal gingen praten, kwamen we heel snel tot elkaar, waardoor ik nooit, echt nooit heb stilgestaan bij het feit dat hij zoveel jonger was. Dus onze relatie was veel gelijkwaardiger dan mensen op het eerste gezicht dachten. Het leeftijdsverschil was helemaal geen issue. Dat zag alleen de buitenwereld.”

Haar leven ziet er nu wel anders uit, klinkt het. “In het begin van mijn relatie met André was dat een 9,5. Het was nog nooit zo hoog geweest. Perfecter dan hoe het toen was, kon eigenlijk niet. Inmiddels is dat cijfer natuurlijk een stuk lager: een 6je.”