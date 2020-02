Bridget Maasland over verzoeningsgeruchten André en ex Monique: “Er zijn rare dingen gebeurd” Redactie

19 februari 2020

11u06

Bron: AD 6 Showbizz Bridget Maasland heeft een paar ‘verschrikkelijke maanden’ achter de rug. Volgens de RTL-presentatrice (45) waren de bedreigingen op social media en de leugens die werden verspreid de reden van de relatiebreuk tussen haar en zanger André Hazes (26). De Bridget Maasland heeft een paar ‘verschrikkelijke maanden’ achter de rug. Volgens de RTL-presentatrice (45) waren de bedreigingen op social media en de leugens die werden verspreid de reden van de relatiebreuk tussen haar en zanger André Hazes (26). De geruchten dat er iets is voorgevallen op Curaçao , zijn volgens “haar weten” niet waar. Al is ze daar toch niet bijster zeker van.

“Je komt er pas achter als je die roze bril afzet. Als je de balans opmaakt na vier maanden intensief contact. Dan ga je inzien dat dit voor niemand vol te houden is. Ik vind het echt heel heftig als mensen zo met je omgaan”, reageerde Bridget in de ochtendshow van haar vriend, de Nederlandse Radio 538-dj Frank Dane. Het koppel verklaarde maandag dat ‘de druk op hun relatie’ de reden was uit elkaar te gaan. Daar blijft Bridget bij. “Zo veel negativiteit. Er zijn rare dingen gebeurd. Daar wil ik niet over uitweiden. Maar, zeker na de afgelopen dagen, als iemand minder sterk in zijn schoenen zou staan als ik, dan zouden er echt heftige dingen kunnen gebeuren. Dat mensen het echt niet aan zouden kunnen”, vertelde ze emotioneel. De inbreuk op haar privacy overrompelde haar compleet. “Dan heb ik het over bedreigingen via de post, via Instagram. Je kunt het zo gek niet bedenken.”

Pijn

Volgens Bridget is er niets verdachts voorgevallen tussen haar en haar ex. Ze doelt daarmee op de geruchten dat André weer gevoelens zou hebben voor zijn ex Monique Westenberg, die hij onlangs ontmoette toen hij een optreden had op Curaçao, en met wie hij zoontje André heeft. Bridget boekte ook een ticket. “Maar het is niet zo dat ik pas later naar Curaçao ben gegaan. We hadden al de afspraak om te gaan. Monique had daar ook een huwelijk, of zo. Het viel allemaal samen. Naar mijn weten is daar niets gebeurd. Maar als het anders is... ja, dat kan ook wel zo zijn. Maar ik weet dat niet en daar is niks op gebaseerd.” Opvallend genoeg spreekt Bridget zichzelf ook tegen: later tijdens het interview zegt ze plots dat André “daar al was, ik kwam pas later.” “Ik kan er niet meer van maken.”

De presentatrice heeft er weinig vertrouwen in dat het nog goedkomt. Daarvoor verschillen haar levensstijl en die van Dré ‘te veel’. Met klem: “Alsjeblieft, laten we in Nederland weer een beetje aarden en ons bezighouden met belangrijke zaken. Want wie zijn wij? Alsjeblieft zeg hé. Lekker belangrijk!” Over het feit dat zowel Bridget als André heel Nederland een kijkje gaf in hun relatie door veelvuldig foto’s te delen, zegt ze: “Dat doet iedereen die verliefd is.” Het liefdesverdriet waar ze nu middenin zit, doet haar pijn. Met een brok in haar keel: “Niemand heeft het daarover.”

André riep maandag via zijn management op hem met rust te laten. “Met oog op het feit dat het om privéomstandigheden gaat vraagt het management om André en Bridget rust te gunnen en met respect om te gaan met de huidige omstandigheden.”