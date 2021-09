Bridget Maasland over turbulente relatie met André Hazes: “Doodsbedreigingen, inbraken, vernielingen. En hij is nooit voor me opgekomen”

ShowbizzDe relatie tussen Bridget Maasland (46) en André Hazes (27) hield maar enkele maanden stand, maar liet toch diepe sporen na bij de presentatrice. Niet alleen zou André haar voorgelogen hebben dat hij vrijgezel was, maar de vele doodsbedreigingen die ze kreeg, hakten er diep in. Dat vertelt de Nederlandse in de podcast ‘Dit komt nooit meer goed’. “Ik was echt teleurgesteld in hem: dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen.”