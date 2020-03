Bridget Maasland over relatie met André Hazes: “Het was te mooi om waar te zijn” BDB

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz Nu André Hazes (26) definitief een streep gezet heeft onder zijn relatie met Bridget Maasland (45), blikt de presentatrice in verschillende interviews terug op de turbulente tijd van de voorbije maanden. “Ik had deze periode liever overgeslagen”, vertelt ze aan NH Radio.

De wervelwindrelatie van Bridget Maasland en André Hazes was maandenlang groot nieuws, net als hun breuk en Andrés hereniging met ex Monique. De presentatrice heeft intussen in verschillende interviews haar kant van het verhaal verteld. “Het gaat weer goed met me”, vertelt ze aan RTL Boulevard. “Gewoon weer lekker volle kracht vooruit naar de toekomst en vooral niet te veel achterom kijken.”

Dat heel Nederland een mening heeft over haar korte romance met André lijkt haar niet te deren. “Om heel eerlijk te zijn heb ik best wel in een cocon geleefd. Ik heb geprobeerd het niet te veel tot me te laten doordringen. Ik kreeg ook heel veel steun. Niet alleen in mijn omgeving, maar ook van de buitenwereld. Ik voel me echt goed. Het is oké”, verzekert Bridget.

Nieuwe liefde?

Aan NH Radio gaf de presentatrice dan weer toe dat haar relatie met André niet altijd over rozen liep. “We hebben een hele leuke tijd gehad. Maar we hebben ook veel ellende van buitenaf moeten slikken. Ik weet het niet. Misschien zit ik er nu nog te veel in. Met alles wat ik nu weet, zou ik deze periode liever overslaan denk ik. Misschien was het ook wel te mooi om waar te zijn. Het ging allemaal wel heel hard. Maar het heeft er ook mee te maken dat je niet echt de kans krijg om elkaar écht te leren kennen.”

Hoewel André de draad alweer heeft opgepakt met Monique, wil Bridget nog niet aan een nieuwe liefde denken. “In sommige gevallen is dat wel zo, bij mij niet”, deelt ze een sneer uit naar André.