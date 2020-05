Bridget Maasland had periode van bezinning na turbulente relatie met André Hazes LOV

20 mei 2020

10u35

Bron: ANP 2 Showbizz Na de storm rond haar veelbesproken relatie met André Hazes (26) heeft Bridget Maasland (45) bewust de rust opgezocht. Zo doet ze een cursus Spaans en helpt ze in de cadeauwinkel van haar ouders. Binnenkort verwacht ze op tv terug te keren, vertelt de presentatrice in Veronica Magazine.

“Ik kom uit een turbulente tijd, om het zo maar te zeggen, waarin ik het vooral op social media behoorlijk voor mijn kiezen heb gekregen. Dat was niet altijd makkelijk, dus een periode van bezinning en even stilstaan was nodig”, aldus Bridget. “Inmiddels ben ik wel weer voorzichtig aan het kijken hoe ik mijn leven straks ga indelen. Bij RTL heb ik een vast contract, dus ik schuif zodra dat mogelijk is weer aan bij Boulevard.”

Nadat de coronacrisis uitbrak zag het leven van Bridget er opeens heel anders uit. Zo kon ze eindelijk die cursus Spaans volgen, die ze al lang wilde doen. “Ik dacht: waarom ook niet? Op een gegeven moment zijn alle kasten opgeruimd en ik heb nu de tijd, dus laat ik dit eens oppakken. Ik weet niet in hoeverre ik het echt onder de knie ga krijgen, maar ik oefen braaf.”

Ook de cadeauwinkel van haar familie is een welkome afleiding. “Normaal deden mijn ouders de inkoop en de winkel, maar zij zijn dik boven de zeventig en zitten echt in de risicogroep. Mijn broer en ik nemen dat tijdelijk over, samen met de webshop en het versturen van pakketten, wat eigenlijk heel prettig en overzichtelijk is.”