Bridget Maasland blikt terug op korte relatie met André Hazes: “Hij loog dat hij vrijgezel was”

ShowbizzZo hevig de liefde was, zo snel was ze ook weer afgekoeld: anderhalf jaar geleden beleefde André Hazes (27) een kortstondige romance met Bridget Maasland (46). De zanger verliet Monique Westenberg (43) toen voor de presentatrice, maar keerde nadien weer met hangende pootjes terug. “Ik was echt teleurgesteld dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen”, blikt Bridget terug in de podcast ‘Dit komt nooit meer goed’.

Volgens Bridget heeft André haar destijds voorgelogen over z’n relatiestatus. “Hij vertelde dat hij vrijgezel was en vrij in het leven stond”, vertelt ze. “Gaandeweg bleek dat niet het geval te zijn. En uiteindelijk ging hij zelfs weer terug naar zijn ex – die dus blijkbaar helemaal niet zijn ex was. Maar ja, dat had ik toen nog niet door.”

In de nasleep van de breuk beleefde Bridget een helse periode. “Er zijn toen heel veel nare dingen gebeurd”, vervolgt ze. “Dreigbrieven thuis, aan het adres van mijn zoon, van mijn ouders, doodsbedreigingen, inbraken, vernielingen, enzovoort. Op sociale media werd ik de kop van Jut. In de ogen van de mensen was ik de vrouw die een huwelijk kapot had gemaakt. Maar eigenlijk had ik daar helemaal niets mee te maken.”

Teleurgesteld

Maasland neemt het André kwalijk dat hij nadien nooit voor haar is opgekomen. “Hij heeft het allemaal zo gelaten, dat was natuurlijk het beste voor hem”, reageert ze. “Het is een bepaalde onvolwassenheid. Misschien moet hij daar nog in groeien. Misschien gaat het ook nooit komen, dat kan ook. Ik ben niet boos op hem, maar ik was wel echt teleurgesteld dat iemand je zo op een voetstuk kan zetten en daarna zo over je heen kan lopen. Dat vond ik wel moeilijk.”

De presentatrice is ook niet te spreken over de manier waarop er een einde aan hun relatie van enkele maanden kwam. “Hij ging naar Curaçao voor een optreden en hij had gevraagd of ik ook wilde langskomen”, klinkt het. “Voor drie dagen. Iedereen wist dat hij daar ook tijd had doorgebracht met Monique. Iedereen behalve ik. Ik zag het in de krant nadien en dat was best wel naar. Want we zijn gewoon samen teruggevlogen, er was nog niets aan de hand. Niet zo lang daarvoor was ik bovendien nog ten huwelijk gevraagd. Al had ik natuurlijk best wel kunnen bedenken - op basis van zijn track record - dat hij het allemaal niet zo nauw neemt. Misschien heeft hij ook niet de beste voorbeelden gehad in zijn leven.”

Burn-out

Intussen staat Maasland naar eigen zeggen weer sterk in haar schoenen. Met André gaat het minder goed. De zanger maakte vrijdag bekend dat hij een burn-out heeft en dat hij tijd nodig heeft om weer op krachten te komen. “Het gemis aan optredens en de onzekerheid die de coronapandemie met zich meegebracht hebben en de ontwikkelingen in zijn privéleven hebben een grote impact gehad”, liet z’n management weten.

Hazes vormt intussen een stel met Sarah van Soelen (25). Ook zij gaat door een moeilijke periode. Zo raakte deze week bekend dat ze zich heeft laten opnemen in een behandelcentrum in Spanje om beter om te kunnen met de druk van hun relatie en de vele haatreacties die ze online krijgt.

