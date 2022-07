‘Bridgerton’- ster Regé- Jean Page verdedigt Florence Pugh na heisa doorzichtige jurk: “Kijk eens naar jezelf jongens”

Daarin omschreef de actrice dat ze er erg had naar uitgekeken om de jurk te dragen en dat het volledig haar eigen keuze was. Ze kreeg veel hatelijke reacties over zich heen, maar beet van zich af op Instagram. Ze komt op voor zichzelf én voor vrouwen in het algemeen. “Word volwassen. Respecteer mensen, lichamen, maar vooral vrouwen", klonk het.

“Het is niet de eerste keer en zal ook zeker niet de laatste keer zijn dat een vrouw van een groep vreemden te horen krijgt wat er allemaal mis is met haar lichaam. Maar gelukkig heb ik me verzoend met alle gebreken van mijn lichaam”, schreef ze in haar bericht op Instagram. De actrice is dankbaar te zijn opgegroeid in een gezin met sterke én curvy vrouwen. Ze verklaarde voor niets of niemand haar lichaam zomaar te veranderen. “Het is altijd al mijn missie geweest om ‘fuck dit’ of ‘fuck dat’ te zeggen tegen iedereen iets aan mijn uiterlijk wilt veranderen in iets wat sexy of aantrekkelijk is.”