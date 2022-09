‘Bridgerton’-actrice bevestigt: “Derde seizoen bevat opnieuw meer passie”

Het eerste seizoen van de romantische dramaserie ‘Bridgerton’ draaide rond Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en The Duke, Simon Basset (Regé-Jean Page). De romantiek én de passie spatten zowat van het scherm, maar dit was veel minder het geval in het tweede seizoen. De verhaallijn was toen zeer romantisch en draaide meer rond ‘een verboden liefde’. Er waren opvallend minder seksscènes aanwezig, waardoor fans zich al langer afvragen of dat ook in het nieuwe seizoen zo zal zijn. Mogen ze zich weer aan meer intieme momenten verwachten? Actrice Nicola Coughlan (Penelope Featherington) was hier erg duidelijk over in een interview met ‘ExtraTV’. “De spanning tussen Penelope en Colin Bridgerton (gespeeld door Luke Newton, red.) zal stijgen.” Of de reeks terug vurig wordt? “Ik denk het wel, want we zijn hun relatie al twee seizoenen aan het opbouwen.”