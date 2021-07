Brian May over Freddie Mercury op 50ste verjaardag van Queen: “Hij had enorm veel onzekerheden”

CelebritiesBrian May (73) heeft zich in een nieuw interview met Absolute Radio, dat op zaterdag volledig wordt uitgezonden, nog eens uitgelaten over zijn voormalige collega Freddie Mercury. “Hij had een bepaald aura over zich heen, maar diep vanbinnen kampte hij met ontzettend veel onzekerheden. Die heeft hij met zich meegedragen tot op het einde.”

Freddie Mercury, die in 1991 op 45-jarige leeftijd overleden is aan de gevolgen van AIDS, zou dit jaar normaal gezien 75 jaar geworden zijn. Daarnaast is het ook een belangrijk jaar voor Queen, de groep waar Mercury deel van uitmaakte. De Britse rockgroep bestaat dit jaar namelijk exact 50 jaar. Queen zag namelijk het licht in 1970. Drie jaar later brachten ze hun eerste single ‘Keep Yourself Alive’ uit en in een mum van tijd groeide de band uit tot een wereldwijd succes.

Heel verlegen

Ter gelegenheid van hun 50ste verjaardag heeft Brian May, de gitarist van de groep, nog eens een interview gegeven. In zijn gesprek, dat morgen volledig te horen is op Absolute Radio, vertelde hij alvast wat meer over zijn overleden collega Freddie Mercury. Zo was de overleden leadzanger van de groep op het podium helemaal anders dan in het echte leven. Tijdens concerten liet hij zich vaak helemaal gaan en was hij een echt podiumbeest. In real life was Mercury daarentegen een stuk stiller. “Eigenlijk was hij heel verlegen, maar hij probeerde om komaf te maken met zijn onzekerheden door zich op een bepaalde manier in de kijker te zetten”, aldus Brian May.



Volledig scherm Freddie Mercury tijdens een optreden in 1986 in Londen. © Photo News

Daarnaast kon je hem volgens May perfect vergelijken met een ui, want ook de persoonlijkheid van Freddie Mercury bestond uit verschillende lagen. “Als je al die lagen ging pellen dan zag je pas hoe complex hij wel niet was.” Daarnaast was de zanger ook erg bescheiden over zijn muziek. Hij ontkende namelijk vaak dat ze zijn nummers belangrijk waren, maar volgens zijn collega wist hij diep vanbinnen perfect dat hij heel wat te vertellen had. “Freddie probeerde steeds om zich op een uitdagende manier uit te drukken, maar stiekem was hij eigenlijk redelijk onzeker.”

Bohemian Rhapsody

Nog een gespreksonderwerp dat tijdens het interview aan bod kwam was ‘Bohemian Rhapsody’ (2018), een film over de opmars van Freddie Mercury en de groep Queen. Zo vertelde Brian May onder meer dat hij jarenlang verschillende scenario’s bekeken heeft, maar dat het een heel tijd geduurd heeft vooraleer ze het juiste verhaal gevonden hadden. Voor de resterende groepsleden van Queen was het namelijk belangrijk om hun overleden collega zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Zelf kwamen de overige groepsleden niet in beeld in de film, maar ze hebben er wel een aardig zakcentje aan overgehouden. De film op zich heeft in totaal namelijk zo’n 903 miljoen dollar (762 miljoen euro) opgebracht. 10 miljoen euro daarvan ging er naar Brian May, Roger Taylor en John Deacon. Hun bedrijf Queen Productions haalde dan weer 46 miljoen euro binnen. En dan hebben we nog Mary Austin, de weduwe van Mercury. Zij kreeg 8 miljoen euro en dat terwijl ze geen enkele rol had in de film of in het bedrijf van de groep.

