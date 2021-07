Brian May en Simon Cowell hebben schade door hevige regenval in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk werd - net zoals België - de afgelopen dagen geplaagd door overstromingen. Simon Cowell zag zo bijvoorbeeld zijn huis in Londen, ter waarde van zo’n 17 miljoen euro, in het water staan. “Mijn huis is bijna weggedreven", liet hij weten op een radioshow.

Ook Brian May, de gitarist van Queen, tekende schade op. Hij noemde z'n huis in Kensington een ‘horrorhuis’ nadat een overstroming de benedenverdieping verwoestte. "De hele benedenverdieping was overstroomd - waardoor onze tapijten, vloerkleden en allerlei voor ons belangrijke dingen zijn bedekt met stinkend slijk", schreef May op sociale media.

De gitarist noemt de situatie niet alleen walgelijk, maar ook hartverscheurend. Hij had namelijk zijn meest dierbare fotoalbums en plakboeken uit zijn kindertijd in de kelder opgeslagen. "Ik had die net gered uit mijn studio, omdat dat een paar maanden geleden bedreigd werd door bosbranden. En raad eens waar ik het voor de veiligheid had opgeslagen? In de kelder hier in Kensington. De ironie. Ik ben er kapot van. Het zijn maar 'spullen', maar het voelt alsof een groot deel van mijn verleden is weggevaagd", voegde de muzikant er nog aan toe. “Ik ben ook kwaad." Brian houdt namelijk het gemeentebestuur verantwoordelijk voor de overstroming, omdat ze toelaten dat er kelders worden aangebouwd in de wijk.