Breuk tussen André Hazes en Monique had serieuze impact op zoontje: “Ik moest mijn schoenen uitdoen, zodat hij wist dat ik niet weg zou gaan” BDB

15 september 2020

08u59

Bron: NB/RTL Boulevard 1 Showbizz De tijdelijke breuk tussen André Hazes (26) en Monique Westenberg (42) eind vorig jaar heeft ook een indruk nagelaten op hun zoontje André (3). Dat vertelt de zanger in Het Nieuwsblad. “Hij is blij dat ik terug ben, al moest hij wennen in het begin.”

Het liefdesleven van André Hazes is de voorbije maanden uitvoerig aan bod gekomen in de media. Na z'n breuk met Monique eind vorig jaar en een korte romance met presentatrice Bridget Maasland (45) volgde de grote reünie. “En nu gaat het weer beter dan ooit tussen mij en Monique”, lacht de zanger in Het Nieuwsblad. “Ik wil trouwens ook duidelijk maken dat ik nooit ben vreemdgegaan. We waren al een paar maanden uit elkaar toen ik een nieuwe relatie aanging. Op dat vlak heeft ze me dus nooit moeten vergeven. Wel heeft ze me vergeven om hoe ik het heb gedaan. Ik dacht niet na en heb haar pijn gedaan. Als je dan jezelf en je trots opzij kan zetten voor de liefde, dan vind ik je heel dapper en groots. Daar verdient ze een pluim voor.”

Zoontje André, bijna vier, speelde een grote rol in de reünie tussen de zanger en Monique. “Natuurlijk was hij de voornaamste drijfveer om alles anders te gaan aanpakken. Hij is ook echt blij dat ik nu terug ben. Al moest hij wennen in het begin. Als ik er was, moesten mijn schoenen meteen uit, zodat hij wist dat ik niet snel weer zou weggaan. Dat ik opnieuw bleef slapen, vond hij heel spannend. Maar na een tijd wordt het weer normaal.”

Discussie met Johnny De Mol

In het Nederlandse tv-programma ‘Shownieuws’ biechtte André ook op dat hij tijdens z’n romance met Bridget een hevige discussie had met goeie vriend Johnny De Mol (41). De acteur en presentator had namelijk eerder ook een relatie gehad met Maasland. “Johnny belde mij in die periode op en zei: ‘Dré, denk even na over bepaalde dingen!’”, aldus Hazes. “Ik zei toen: ‘Bemoei je er niet mee’.” De twee hadden een hevige woordenwisseling over de telefoon, maar daar bleef het bij. “Al denk ik wel dat je me op m’n bek had gegeven als het geen telefoongesprek was”, lachtte Johnny.

