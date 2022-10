Breuk met Marco Borsato nu echt definitief: Leontine Ruiters aan het daten met Nederlandse multimiljonair

Verder wil de multimiljonair er niet veel over kwijt. Of Leontine en John al officieel een koppel zijn, willen ze “liever nog even voor zichzelf houden”. Ook Leontines management laat weten dat de twee het gezellig hebben, maar ook dat “de relatie nog pril is”.

Breuk Marco Borsato

Leontine Ruiters (die in april haar achternaam veranderde) trouwde in 1998 met Marco Borsato. Na een aantal liefdesaffaires is hun huwelijk in 2020 gestrand. Ondanks de scheiding vielen de twee in 2021 opnieuw voor elkaar. De zanger vertelde destijds in ‘De 538 Ochtendshow’ dat de twee af en toe leuke dingen deden. “Mijn hart is bezet”, zei Marco toen, maar, de twee “lieten de vorm los”. Na het bekend worden van misstanden rondom ‘The Voice of Holland’, waarbij de zanger werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zou Leontine opnieuw een einde aan de relatie gemaakt hebben.