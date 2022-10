Brendan Fraser over geschrapte ‘Batgirl’-film: “Het is tragisch”

Celebrities Orlando Bloom over zijn bij­na-dooderva­ring: “Ze dachten dat ik nooit meer zou kunnen lopen”

Orlando Bloom (45) vertelt in een openhartige Instagramvideo, naar aanleiding van Mental Health Day, over zijn bijna-doodervaring van 25 jaar geleden. Hij haalt het belang van mentale gezondheid aan en klapt uit de biecht over hoe hij zich door deze ‘donkere periode’ heeft geworsteld. “Mijn ruggenmerg was nog maar net intact", klinkt het.

16:15