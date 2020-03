Exclusief voor abonnees Brenda uit ‘Down The Road’ is klaar voor een relatie: “Mijn pluspapa bemoeit zich altijd met de jongens die ik zie” Jan Ruysbergh

09 maart 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Als iemand mongool naar mij roept, denk ik vaak: ‘Seffens krijg je een patat!’’ Brenda (27) uit ‘Down The Road’ wordt niet voor niets de vurigste deelnemer van dit seizoen genoemd. Ze dopt liefst haar eigen boontjes, en voelt zich oud en wijs genoeg om eindelijk zelfstandig te gaan wonen. “Ze wil echt losbreken, hé”, zegt co-reisbegeleidster Saar in Dag Allemaal.

‘De Italiaanse furie’, zo omschrijft Brenda Paulissen uit Zutendaal zichzelf. Maar bovenal is ze heerlijk ontwapenend, zoals ze in ‘Down The Road’ elke week bewijst. “Van de drie ­seizoenen zijn wij de pittigste groep”, zegt Brenda lachend. Co-reisbegeleidster Saar ­Pelgrims kan dat alleen maar beamen. “Dieter Coppens en ik gaan iedereen van de cast op voorhand al eens apart bezoeken, en toen had Brenda ook al ­gezegd dat ze langs moederskant Italiaans bloed heeft en een hevige is. Dat heb ik op reis snel ervaren. (lacht) Ze is een pittig dametje, en ook heel enthousiast.”

