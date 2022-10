Brecht uit ‘Blind getrouwd’ niet altijd even gelukkig met de montage: “Nee, ik ben geen golddigger”

Celebrities Misbruik­slacht­of­fer Weinstein: “Blij dat ik niet verkracht ben”

Ashley Matthau, een voormalig actrice, heeft in de rechtbank haar verhaal gedaan over haar ervaringen met producent Harvey Weinstein in 2003. Matthau was destijds 22 jaar toen zij door Weinstein op zijn hotelkamer seksueel zou zijn misbruikt, meldt vakblad Variety.

28 oktober