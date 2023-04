Brecht en Dziubi uit ‘Blind getrouwd’ halen eerste huwelijksverjaardag niet: “Diepere gevoelens bleven uit”

tvHet is over en uit: Brecht De Geyter en Dziubi Steenbergen zijn niet meer samen. Vlaanderens favoriete koppel uit het recente seizoen van ‘Blind getrouwd’, bevestigt de geruchten die al een tijdje de ronde doen. Het uitblijven van diepere gevoelens en de afstand dreef hen uit elkaar. “Er valt niemand iets te verwijten”, laten ze weten in een gezamelijk post.

Zelden laaide het vuur zó hoog op tijdens een eerste ontmoeting in ‘Blind getrouwd’. Gehuld in een identiek, diepgroen trouwkostuum verdronken Brecht en Dziubi al in elkaars ogen, nog voor ze elkaar eeuwige trouw beloofden. Dat deden ze op 2 juni vorig jaar, maar een eerste huwelijksverjaardag haalden de biologieleerkracht en de marketingmanager dus niet. Ze maakten de breuk zelf bekend via hun sociale media.

“We kenden een geweldig mooie start, waarbij we direct een supertoffe klik hadden en oprecht konden communiceren met elkaar. Dit zorgde voor een prachtig en geslaagd ‘Blind getrouwd’-parcours. We wilden heel graag onze vliegende start doortrekken naar het dagelijkse leven, maar doorheen de maanden merkten we dat behalve de afstand, ook de diepere gevoelens uitbleven en onze relatie niet verder evolueerde”, schrijven ze in een identieke post op Instagram.

Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen, want uit interviews is gebleken dat Brecht en Dziubi het niet meteen eens waren over de locatie waar ze zouden gaan samenwonen: Antwerpen of Gent, bleef een discussiepunt. “Dat is het eeuwige duel”, klonk het eerder al in een interview met ‘Showbits’. En ook in januari van dit jaar bleek dat de twee er nog niet uit waren. “Dat is een beetje een heikel punt”, klonk het destijds nog al lachend. Al gaven de twee wel aan dat ze nog niet meteen van plan waren om te gaan samenwonen. “Voorlopig nog niet, maar soms hebben we het er wel over. Alles op zijn tijd. Eerst elkaar nog wat beter leren kennen zonder camera’s.”

Het is inmiddels ook al een tijdje geleden dat Brecht en Dziubi nog eens samen gespot zijn. Eind januari werden de twee voor het laatst aan elkaars zijde gezien en dat op de uitreiking van de ‘Kastaars!’, de nieuwe Vlaamse mediaprijzen. Het duo was destijds ook zelf genomineerd in de categorie ‘Beste deelnemer’. Een dag later dook het tweetal nog samen op in een TikTok-filmpje, maar sindsdien werden ze niet meer samen gezien.

Apart op vakantie

En ook op sociale media verschenen er geen gezamenlijke foto’s meer. Begin maart ging Brecht bijvoorbeeld al zonder Dziubi op skivakantie naar Italië. “Waar is jouw andere helft” en “Zijn jullie nog samen?” klonk het bij enkele bezorgde volgers van het voormalige koppel. Begin april was het dan weer Dziubi die - op het eerste gezicht - zonder Brecht naar het buitenland trok. Hij deelde toen enkele zonnige foto’s vanuit Barcelona.

Ook op het verjaardagsfeestje van ‘Blind getrouwd’-gezicht Florence Vandoorne, een week geleden, was Dziubi nergens te bespeuren. Brecht, die wel aanwezig was, poseerde op zijn beurt naast een aantal van zijn collega’s. Zo ging hij op de foto met Jana, Christiaan, Lien, Jiri en uiteraard ook met de jarige Florence. Wat verder nog opvallend is: afgelopen weekend heeft Brecht voor het eerst een marathon gelopen. Het ‘Blind getrouwd’-gezicht haalde de finish van de NN Marathon Rotterdam na 3 uur en 53 minuten. Dziubi zelf was echter niet mee om te supporteren. Hij zat op hetzelfde moment met zijn collega’s Jana, Florence en Lien in Den Haag. Iets wat ook de volgers van het duo niet ontgaan is. “Waar is Brecht?”, klinkt het in de reacties.

Ondanks alles zeggen de twee trots te zijn op wat ze samen hebben bereikt. “We blikken terug op een knap verhaal dat we samen hebben geschreven en we gaan mekaar ook in de toekomst met hetzelfde respect behandelen”, klinkt het. “Er valt niemand iets te verwijten gezien we allebei heel graag wilden dat het zou slagen.” Verdere interviews geven de twee liever niet.

(lees verder onder de foto)

Nog één koppel over

De geruchten dat Brecht en Dziubi uit elkaar zijn, doken in november vorig jaar voor het eerst op. Toen vertelden de twee in een interview met ‘Showbits’ dat alles nog steeds goed ging. “We zijn nog steeds samen. Geen twijfel over mogelijk”, klonk het destijds overtuigend. “We zijn blij dat we eindelijk eens normale dingen kunnen doen”, klonk het toen vanop de première vanop de ‘De Zonen van Van As’, hun eerste film samen.

En zo zijn alleen Florence en Jiri nog getrouwd van de deelnemers uit seizoen zeven. Joren en Lien maakten tijdens het beslissingsmoment al duidelijk dat ze niet van plan waren om nog getrouwd te blijven. Ook Jana en Christiaan besloten om - tot grote verrassing van de kijkers - om uit elkaar te gaan. Begin maart raakte vervolgens bekend dat Jana opnieuw de liefde gevonden had. Meer wilde de Oost-Vlaamse kleuterjuf daar destijds niet over kwijt.

