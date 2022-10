Brecht en Dziubi uit 'Blind Getrouwd’ gaan naar de kapper op huwelijksreis: "Ik had zoveel pijn”

Muzie Coolio verzeilde deze zomer op gratis festival in Oostkamp: “Zijn manager dacht dat het ParkPop Nederland was”

Het laatste concert van de overleden Coolio in ons land was niet in het Sportpaleis of op Rock Werchter, maar wel op een klein, gratis festival in Oostkamp. “Ze dachten dat het om ParkPop in Nederland ging”, klinkt het. Op radiozender Joe vertelt programmator Dries Lescouhier hoe hij die topnaam wist te strikken, en hoe de rapper reageerde toen hij de vergissing ontdekte. “Hij had absoluut geen zin om op te treden, maar op het podium gebeurde iets magisch.”

29 september