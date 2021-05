Brave christenen of oprichters van een sekte? ‘Tarzan’-acteur Joe Lara en echtgenote Gwen hielden er bizarre levensstijl op na

CelebritiesHij was king of the jungle, maar helaas niet van het luchtruim. ‘Tarzan’-acteur Joe Lara (58) en zijn vrouw Gwen Shamblin Lara (66) zijn afgelopen zaterdag om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, ondanks hun grote passie voor vliegtuigen. Dat nieuws sloeg niet enkel in bij filmfanaten, maar ook bij de vele leden van de Remnant Church: een kerkgemeenschap die door hen werd opgericht, maar in de volksmond een sekte wordt genoemd. Denk daar nog eens bij dat Gwen eerder twijfelachtige dieettechnieken in het leven riep én lijfstraffen voor kinderen promootte, en je weet meteen dat het koppel er een controversiële levensstijl op nahield...