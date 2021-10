Brand verwoest flat van ‘First Dates’-serveerster Katelen: “Wij zijn werkelijk alles kwijt”

“We moeten bijna volledig opnieuw beginnen”, vertelt Katelen aangeslagen in Dag Allemaal. “Nog drie dagen, dan zouden Kirill en ik verhuizen naar onze nieuwe, nog te renoveren woning. Maar veel spullen zullen we niet meer kunnen verhuizen. Alles is in vlammen opgegaan. Wij zijn werkelijk álles kwijt.”

Volledig scherm Katelen en haar vriend Kirill. © RV

Weet je al hoe de brand is ontstaan?

“Er was blijkbaar een probleem in de bekabeling binnenin de muren van onze slaapkamer. Het ging om een kortsluiting waarbij een vlam is ontstaan. Gelukkig waren we op het moment van de brand aan het schilderen in ons nieuwe huis. Ik mag er niet aan denken dat het was gebeurd terwijl we aan het slapen waren.”

Het was dus een constructiefout?

“Inderdaad. Experts onderzoeken nu hoe dat is kunnen gebeuren. Ook de buren laten hun appartement best checken. Meerdere mensen hebben schade geleden, maar alleen onze flat is onbewoonbaar geworden.”

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Dieven

Hebben jullie nog iets kunnen redden uit je flat?

“Het gros van onze kleren, ­meubels en keukenspullen is verkoold. We zijn na de brand gaan kijken: gewoonweg alles was zwart. Verder is er nog de waterschade. En héél erg: na de brand hebben dieven een aantal waardevolle spullen die nog intact waren, gestolen.”

Je meent het niet?

“Toch wel, helaas. Ze zijn ervandoor gegaan met horloges, harde schijven en beautyproducten. We hebben daar uiteraard aangifte van gedaan. (zucht) Dit is echt heel erg, maar het komt wel goed. Ik ben dankbaar dat ik Kirill heb, hij is zo’n grote steun voor mij.”

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

Je blijft positief.

“Tja, we moeten vooruit, hé. Ik leef vooral mee met onze huisbaas. Wij zijn intussen vertrokken, maar hij zit met de miserie.”

Jullie krijgen nu wellicht hulp van vrienden en familie?

“Zeker. Kleren, meubels, een bed... Niet te doen wat ze ons aanbieden. En gelukkig zijn we goed verzekerd, al is ook niet alle schade gedekt. We overwegen een crowdfunding, maar dan willen we er wel iets tegenover kunnen stellen.”

Ondertussen zijn jullie je eigen huis aan het verbouwen.

“Ja. We leven nu heel primitief. Back to basics. ­Gelukkig hebben we dankzij de verzekering een tijdje in een hotel kunnen overnachten. Ach ja, ik probeer het als een frisse start te zien. Met nieuwe meubels en dito garderobe, maar we zullen toch nog veel moeten kopen.”

Hebben jouw ‘First dates’-collega’s al iets laten weten?

“Ja, ze zijn met ons begaan en hebben zakken vol kleren klaargezet. Ik zal dus een nieuwe stijl hebben. (lachje) Door deze situatie zijn onze verbouwingen in een stroomversnelling beland. We moeten nog veel schilderen, de nieuwe badkamer en keuken moeten er nog in... Een deadline hebben we niet, maar een jaar moet het ook niet duren.”

