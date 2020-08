Brand vernielt appartement van Bazart-gitarist Simon Nuytten TDS

10 augustus 2020

08u15

Bron: Instagram 1 Showbizz Bange momenten voor Bazart-gitarist Simon Nuytten afgelopen weekend. De muzikant kreeg te maken met een brand in zijn appartement, die twee kamers volledig heeft vernield. Dat liet Nuytten zelf weten via Instagram, waar hij ook meteen wil waarschuwen voor de gevaren van de brandende hitte.

“Lieve mensen, pas alstublieft op in deze hitte”, aldus Simon. “Pas op met planten op jullie terras in combinatie met glazenlampjes of bokaaltjes of andere dingen die een vergrootglaseffect kunnen hebben. Mijn appartement heeft gisteren vuur gevat via het terras. Twee kamers zijn volledig vernield en zwartgeblakerd.”

Gelukkig is er alleen sprake van materiële schade: Simon en zijn partner Hannah raakten niet gewond. “Bedankt voor de steun. Hannah en ik zijn ok”, aldus de gitarist nog op Instagram.

LEES OOK:

Tweede album Bazart goed voor goud

Kevin Janssens & Mathieu Terryn sleuren elkaar door de lockdown: “Ik ben nu 8 maanden alleen en heb klotemaanden achter de rug, maar vrienden zoals Mathieu trekken me erdoor”