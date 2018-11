Bram Verbruggen is de nieuwe MNM-weerman SD

05 november 2018

11u41

Bron: MNM 0 Showbizz Vanochtend pakten Peter Van de Veire en Julie Van den Steen in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow uit met groot nieuws. Sabine Hagedoren en Frank Deboosere krijgen er een nieuwe collega-weerman bij. Bram Verbruggen (31) uit Langdorp zal vanaf nu afwisselend met Frank het weer brengen op jongerenzender MNM.

Het vak van weerman is een vak dat evolueert. Zo wil de VRT meer en meer ook het weer op maat brengen van het publiek, net zoals zij al jaren doet voor het radionieuws. Daarnaast zijn Frank en Sabine ook experten en worden zij om die reden vaak geconsulteerd met onder andere vragen over de gevolgen van de klimaatopwarming. Bram zal hen in die nieuwe rol versterken en zal, afwisselend met Frank, elke ochtend en namiddag het MNM-weerbericht op maat van jongeren brengen. Naast het brengen van dagelijkse weerberichten, zal hij zich toespitsen op het eenvoudig uitleggen en verklaren van extreme weersomstandigheden of klimaatveranderingen.

Bram bericht ook online over het weer op Twitter en Instagram via @meteobram.