Bram Spooren is al twee jaar Ilias in 'Thuis': "De seizoensfinale wordt epic"

Celebrities KIJK. Pink kan tranen niet bedwingen tijdens solo van 12-jarige dochter Willow

Pink heeft haar wereldtour officieel afgetrapt in het Verenigd Koninkrijk. En ze had al meteen een verrassing voor haar Britse fans. Haar twaalfjarige dochter Willow wandelde het podium op tijdens het nummer ‘Cover Me in Sunshine’. Dat nummer zingen de bekende moeder en haar dochter ook op het album ‘All I Know So Far: Setlist’ samen. Mama Pink was apetrots op Willow en kon haar tranen duidelijk niet bedwingen.