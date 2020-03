Brahim reageert voor het eerst op controverse rond ‘Pocahontas’-kostuum MVO

04 maart 2020

21u04

Bron: Showbizzsite 1 Showbizz MNM-dj Brahim Attaeb (36) heeft voor het eerst gereageerd op de controverse rond zijn kostuum voor de musical ‘Pocahontas’. Dat pak werd door vele mensen als ‘te stereotiep’ beschouwd.

“Ik lees nooit iets van feedback of kritiek of opmerkingen”, besluit hij. “Ik ben vooral ongelofelijk onder de indruk van het hele team van de musical. Er zijn dagenlang zweet en tranen ingekropen. De mensen hebben goed hun research gedaan om ervoor te zorgen dat we terug naar de tijd van de Indianen kunnen gaan. Anders kan je dit soort look natuurlijk niet creëeren. Ik ben blij dat we die look hebben kunnen evenaren.”

Kritiek

Twitter is echter verdeeld over de metamorfose die Brahim ondergaat. Hij kruipt in de huid van indianenopperhoofd Powatan en krijgt voor die rol een dikke laag make-up en een traditioneel kostuum. “Please, zeg dat dit Photoshop is”, klinkt het op sociale media.

“Net zoals ik het raar vond dat een witte vrouw Yasmine speelde in ‘Aladdin’, heb ik moeite met Brahim die een paar tinten donkerder is gemaakt op deze poster”, klinkt het op Twitter. “Aalst Carnaval is gedaan, maar niet gevreesd, vrienden.”

Bij theatergezelschap Uitgezonderd! beklemtonen ze dat ze grondige research gedaan hebben over de styling van Brahim. “We hebben ons hiervoor gebaseerd op het uiterlijk van een typische Noord-Amerikaanse indiaan. Dit met als doel om het zo authentiek mogelijk te maken”, vertelt woordvoerster Katrien Adriaens.