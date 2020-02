Brahim onherkenbaar in musical ‘Pocahontas’ Stijn Van Hove

24 februari 2020

00u00 0 Showbizz Haast onherkenbaar is hij, zijn kenmerkende hoedje ingeruild voor een indrukwekkende verentooi. Brahim Attaeb (35), 'Idool'-finalist ten tijde van Natalia, is weldra te zien in de nieuwe musical 'Pocahontas' en onderging dit weekend voor het eerst de indrukwekkende metamorfose naar Potawan, de vader van het hoofdpersonage.

James Cooke, baas van theatergezelschap Uitgezonderd! was alvast enthousiast: "Alles ziet er bijzonder authentiek uit. Het resultaat is een zeer geloofwaardig indianenopperhoofd. Je kan het verhaal pas juist vertellen wanneer de beelden kloppen. Als ik Brahim zo zie, zijn we daarin geslaagd."

Na een flink uur in de make-up was Brahim klaar voor zijn debuut als nieuwbakken musicalacteur: "Nu ik dit kostuum aan heb, besef ik dat dit écht is, geen weg terug, Laat maar komen, ik heb er zin in." En de zanger zag meteen een leuk voordeel aan zijn outfit. "Nu weet ik weer wat het is om haar te hebben, lekker warm in de winter. (lacht)”

'Pocahontas’ is vanaf 4 april te zien in Gent. Meer info op uitgezonderd.be