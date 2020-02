Brahim maakt musicaldebuut in 'Pocahontas’: "In het Nederlands én met pruik" Jolien Boeckx

00u00 0 Showbizz Brahim (35) maakt z'n musicaldebuut. De zanger en MNM-presentator is binnenkort te zien als opperhoofd in 'Pocahontas'. "Ik ga mijn tekst hard moeten instuderen, want ik heb al moeite om mijn eigen nummers te onthouden."

'Een brede gast die er matuur uitziet en een goede stem heeft.' James Cooke, die met zijn productiehuis Uitgezonderd. de musical 'Pocahontas' maakt, zocht en vond die eigenschappen bij Brahim Attaeb. "Vanuit het niets kreeg ik telefoon. 'Jij bent ideaal om de vader van Pocahontas te spelen', zei James. Maar ik had nog nóóit geacteerd. 17 jaar geleden zat ik wel in een tributemusical rond Marvin Gaye, maar toen moest ik enkel zingen", vertelt de MNM-dj. "Waarom ik dan ja zei? Een musicalrol ligt totaal buiten mijn comfortzone, maar dat vind ik net leuk. Ik mag een supertof kostuum aantrekken én krijg een pruik. Eindelijk weer haar. (lacht) En ik ga in het Nederlands zingen."

Zaterdag had Brahim zijn eerste lezing. "Ik wist totaal niet wat te verwachten. Gelukkig kan ik op een zeer professioneel team rekenen. Al heb ik toch veel zenuwen om mijn tekst uit het hoofd te leren. Ik heb al moeite om mijn eigen nummers te onthouden."

