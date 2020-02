Brahim en Geena Lisa worden musicalsterren Redactie

11 februari 2020

07u11

Verrassend debuut

Hun muziekcarrières staan al een tijd op een laag pitje, maar daar komt verandering in. Brahim (35) en Geena Lisa (47) hebben namelijk hun eerste musicalrol te pakken: hij in ‘Pocahontas’, zij in ‘The Sound of Music’.

De musicalhype lijkt nog niet meteen te gaan liggen. Dat bewijst de aankondiging van alweer twee nieuwe shows, ‘Pocahontas’ en ‘The Sound of Music’. En in de casts stoten we op twee toch wel verrassende namen: Brahim en Geena Lisa.

Idool 2003

Brahim - die in ‘Idool 2003’ doorbrak als zanger en nu deejay is bij MNM - maakt zich op voor zijn allereerste musicalrol en kan binnenkort dus weer zijn vocale talenten tonen. Hij zal in ‘Pocahontas’ de vader van de prinses spelen. Die rol wordt vertolkt door Silke Mastbooms (‘The Voice Van Vlaanderen’) aan de zijde van Juan Gerlo. Dat de keuze op Silke en Juan was gevallen, had James Cooke eerder al bekendgemaakt. ‘Pocahontas’ wordt op de planken gebracht door zijn productiehuis Uitgezonderd.

Barones

En dan is er Geena Lisa die opduikt in ‘The Sound of Music’. Koen Van Impe speelt daarin kapitein von Trapp, en Ianthe Tavernier Maria. Geena Lisa kruipt in de huid van de berekende Barones die een oogje op Von Trapp heeft. ‘Ik was verrast toen ik werd uitgenodigd voor de auditie’, zegt Geena Lisa. ‘Ik zing nog altijd graag, al ligt mijn focus nu op mijn werk als coach van tv-gezichten van Eén. Maar eens zangeres, altijd zangeres. (lacht) Het toeval wil dat ik pas voorbij de Stadsschouwburg in Antwerpen kwam en dacht: ‘Hier zou ik graag nog eens optreden.’ En dat gaat gebeuren! De Barones is niet het sympathiekste personage, maar ik vind het wel leuk om een rivale te spelen. ‘The Sound of Music’ is voor mij jeugdsentiment, met heerlijke liedjes die iedereen kent. De repetities zijn wel pas in het najaar, maar ik heb die evergreens al gedownload zodat ik nu al kan beginnen te oefenen.’