Brad Pitt waagt zich aan omstreden filmproject

26 april 2018

11u38 1 Showbizz Brad Pitt en zijn productiehuis Plan B slaan de handen in elkaar met een andere gereputeerde producent om het verhaal achter de ontmaskering van Harvey Weinstein te verfilmen. Meteen zorgt dat voor controverse. Want de advocaten van de gevallen producer doen er nu al alles aan om dat project te stoppen.

Het zat er aan te komen dat het schandaal rond topproducer Harvey Weinstein ooit verfilmd zou worden. Maar dat er zo snel werk van gemaakt zou worden is wel verrassend. Brad Pitt en zijn productiehuis Plan B willen duidelijk de eerste zijn om het verhaal te claimen. Zij en hun collega's van Annapurna willen hun film baseren op het verhaal van Jodi Kantor en Megan Twohey, de journalisten van de krant de New York Times die het verhaal als eerste brachten en zo de val van Weinstein inluidden.

Controverse

De plannen voor die film zorgen nu al voor controverse. Velen vinden het vreemd dat het verhaal van Weinstein al verfilmd zou worden nog voor het einde bekend is. De producer, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, seksuele intimidatie en machtsmisbruik werd immers nog altijd niet veroordeeld door een rechtbank. Daarom is dat voor zijn advocaten ook een reden om dat filmproject te proberen tegen te houden. "Harvey vreest de manier waarop hij afgeschilderd zal worden in die film", klinkt het in Hollywood. "Hij wil ook voorkomen dat hij aan de schandpaal genageld zal worden door de business waarin hij zelf groot werd en die hij zelf ook hielp groter maken. Vandaar dat er achter de schermen al flink gebakkeleid wordt." Maar dat houdt Plan B niet tegen. "Brad en zijn collega's voeren aan dat zij garant staan voor topproducties. Eerder leverden ze al Oscarwinnaars als '12 Year a Slave' en 'Moonlight' af. Zij zullen ook deze film zo waarheidsgetrouw en kwaliteitsvol mogelijk maken. Ze zijn dus niet bang dat hun project in gerechtelijke problemen zou kunnen komen."