Brad Pitt omarmt ‘laatste levensfase’ zonder drank en sigaretten

De acteur is zelf actief op zoek gegaan naar hulp. “Het bezoeken van bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten heeft me enorm veel gebracht. Ik was onderdeel van een geweldige groep mannen bij wie ik volledig mezelf kon zijn, zonder dat ik angst had dat er dingen werden gelekt naar de pers. Dat vangnet is echt goud waard geweest en daar ben ik zeer dankbaar voor. Ook het stoppen met roken was iets groots voor mij: ik ben niet iemand die twee sigaretjes per dag kan roken, ik paf meteen een pakje weg. Dus de enige manier was compleet stoppen met alles en daardoor voel ik me beter dan ooit.”