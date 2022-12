Brad Pitt en Margot Robbie verbijsterd over ‘heel veel naakt’ in nieuwe film: “Schokkend, zelfs voor mij”

FilmBrad Pitt (58) is ondanks zijn 35 jaar acteerervaring behoorlijk geschrokken van de hoeveelheid naakt in zijn nieuwe film ‘Babylon’. Ook collega Margot Robbie, die tijdens de opnames haar kans greep voor een niet gescripte zoen met de acteur, kon haar ogen amper geloven. Recensenten zijn verdeeld.

‘Babylon’, vanaf 18 januari in de bioscoop, speelt zich af in het decadente Hollywood van de jaren 20. Het verhaal gaat over prachtige roem en lelijke zelfdestructie in de overgangsperiode van stomme films naar ‘talkies’, oftewel: films met gesproken woord. Pitt en Robbie spelen de hoofdrollen, Damien Chazelle (bekend van ‘La la land’) regisseert.

De film bevat buitensporige feestscènes, waarmee de film ook begint. “Het komt neer op een feest slash orgie’’, zegt Margot deze week bij Variety. “Het feest verandert eigenlijk in een orgie.’’ De acteurs en figuranten in de scène dragen niks, of bijna niks. “Het is bizar’’, zegt Robbie over de film. “Ik las het script en dacht: dit is alsof ‘La dolce vita’ en ‘Wolf of Wall Street’ een kind hebben gekregen - en ik vind het geweldig.’’

Volledig scherm Margot Robbie in Babylon. © Paramount Pictures

Maar ze ging ook meteen twijfelen: “Ik dacht: kunnen we dat laten zien? En kunnen we dát laten zien? Ik bedoel, er waren zoveel scènes waarbij ik zoiets had van: a) ik heb geen idee hoe ik dat ga doen en b) komen we hiermee weg?’’

Brad Pitt kan zijn gekste dag op de set niet eens noemen. “Het opnemen van die feestscène duurde twee weken’’, zegt hij tegen The Hollywood Reporter. “De eerste dag was vrij shockerend, zelfs voor mij. Ik dacht: wauw, gaan we dit echt doen? Veel naakt, heel veel naakt. Op dag drie dacht ik: ja, veel naakt. Na twee weken was het een gewone werkdag.’’



Lees door onder de tweet

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De film is gemaakt om het publiek te verdelen, schrijft The Independent in een vijfsterrenrecensie. Dat blijkt: waar Entertainment Weekly betoogt dat alles ‘te veel’ is aan de film, vindt The Independent dat alle buitensporigheid bij het verhaal past. Deadline vindt de film net als andere sites ‘vermoeiend’, maar wel origineel.

Meerdere recensenten loven Margot Robbie, volgens The Guardian een actrice met ‘zwarte band’. Maar de krant is het eens met The Hollywood Reporter: de film is overvol en tegelijkertijd niet genoeg. ‘Babylon is een film van groot denken, voor groot gaan en groot doen, maar voelt medium aan’, aldus The Guardian.

Dit soort films is gewoon niet het sterkste punt van de regisseur, werpt Entertainment Weekly op. ‘Het grove taalgebruik gaat maar door en werkt verlammend, de orgies zien er te clean uit. Waxten mensen echt hun edele delen ten tijde van de drooglegging?’

Geïmproviseerd zoenen

Robbie kwam onlangs nog in het nieuws toen ze vertelde tijdens de opnames een geïmproviseerde zoen te hebben gegeven aan Pitt. Die stond niet in het script, maar Robbie dacht zo’n kans nooit meer te krijgen.

Hoewel ze het vooraf wel besprak met de regisseur, kwam er enige kritiek. Als Brad háár ineens zou hebben gezoend, had hij wellicht onder vuur komen te liggen, was de gedachte. Brad reageerde deze week voor het eerst: hij vond het prima. ”Geloof me, dit is het tamste wat ze doet in de film.’’

KIJK. Margot Robbie is binnenkort ook te zien als Barbie.