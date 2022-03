Zus Katarina won 'The Voice Kids', nu waagt Jan Alexander zijn kans: "Met mijn deelname schrijf ik geschiedenis"

Astrid Coppens maakt definitief komaf met haar glamoureus verleden: "Wat heb ik toen allemaal niet gezegd?!"

Sinds haar opgemerkte deelname aan ‘De Verraders’ is Astrid Coppens weer ‘hot’. Niet alleen op televisie, ook op de sociale media. Op TikTok duiken oude fragmenten en quotes uit ‘Astrid in Wonderland’ op, die massaal worden gedeeld. Reporters Senne en Jarne dromen alvast van een vervolg op de realityserie, maar of Astrid dat ook ziet zitten, vragen ze haar in een nieuwe Showbits.