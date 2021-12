Zo zag Julia’s eerste week als kersvers K3'tje eruit: “Iedereen krijgt energie van haar bezig te zien”

“Ik heb er super super supervéél zin in om met jullie aan de slag te gaan. Let’s do this”, sprak ze zaterdagavond Hanne en Marthe - op een scherm, want zij zat in quarantaine - toe bij haar overwinning. Die woorden waren amper koud of ze werden al omgezet in daden. Zondagochtend was Julia al aan het zingen, tijd om te bekomen was er amper. “Afgelopen week stond helemaal in het teken van het inzingen van de nieuwe cd ‘Waterval’, waarvan de gelijknamige single vandaag al uitkomt”, vertelt Anja Van Mensel van Studio 100. Het album zelf verschijnt op 17 december. Exact binnen twee weken dus ligt er al een gloednieuwe cd - zo'n twintigtal nummers opgenomen, gemixt en geproducet - in de winkels. “En drie dagen na het album is de eerste merchandise met Julia al verkrijgbaar. Het gaat om een stickerboek, vriendenboek en een dagboek. De rest van de merchandise volgt later.”