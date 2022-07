Sean Dhont en Chistopher Temmerman openen finalweek ‘Spartacus Run’

TV VTM opent met ‘Jachtsei­zoen’ de jacht op BV-duo’s: “Ik wil echt niemand op vrije voeten laten”

Jamie-Lee Six (24), Laura Tesoro (25) en Maarten Cop (22) in de rol van speurders die een resem BV-duo’s in oranje overall als ‘ontsnapte boeven’ binnen vier uur moeten vangen. Dat wordt ‘Jachtseizoen’, een fonkelnieuw programma waarmee VTM in het najaar uitpakt.

13 juli