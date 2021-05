Nederlandse regisseur Eva Bal is overleden

ShowbizzDe Nederlandse regisseur Eva Bal is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar familie weten in een statement. “Via deze weg bevestigen wij met veel verdriet het overlijden van Eva Bal op 9 mei 2021. Ze heeft ons en zoveel anderen door haar liefde, creativiteit, kracht en geloof gemaakt tot wie we geworden zijn”, klinkt het onder meer.

Eva Bal, wier echte naam Eva Gerretsen is, werd in 1938 geboren in Utrecht. In 1960 studeerde ze af aan de Hogeschool voor Dramatische Kunst Utrecht en een jaar later verhuisde ze naar ons land om cursussen dramatische expressie te geven. Twee jaar later ging ze aan de slag bij het Ministerie van Cultuur met als opdracht te onderzoeken hoe het jeugdtheater in Vlaanderen nieuwe impulsen kan krijgen.

Vervolgens maakte ze nog verschillende voorstellingen voor onder meer Jeugd & Theater, de Beursschouwburg, Arca en het Brussels Kamertoneel (BKT). Eén van haar meest opmerkelijke voorstellingen was ‘Vreemd kind in je straat’, een muziektheaterstuk met kinderen over ‘anders’ zijn, dat buiten België ook in Nederland, Alabama en Curaçao werd gespeeld.

In 1978 begon ze met Speelteater Gent, een dramacentrum voor kinderen en jongeren. Het werd een groot succes, want in 1993 verhuisde Eva met haar Speelteater naar de KOPERGIETERY, een oude kopergieterij in het centrum van Gent. Daarmee werd haar droom volledig gerealiseerd en in de jaren die volgden, won ze nog verschillende theaterprijzen. Internationaal wordt ze ook gezien als unieke pionier van de kinderkunsten.

De laatste jaren van haar leven leed Eva aan de ziekte van Alzheimer. Ze laat drie kinderen, Martijn, Sarah en Vincent, na.