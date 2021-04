Miss België 2021 Kedist de dag na haar overwinning: "Het was een hele korte nacht"

Tijd om te rusten, is er voorlopig nog niet. Ook vandaag is Kedist nog in Plopsaland en staat er onder meer nog een heuse fotoshoot op de planning. Naast een fotosessie heeft onze kersverse Miss België ook al verschillende plannen voor het komende jaar. Nadat ze zelf een moeilijke kindertijd gehad heeft, wil ze vooral andere kinderen helpen. “Niet alleen in het buitenland, maar ook hier in België”, klinkt het. Zelf werd Kedist op 9-jarige leeftijd door haar stiefmoeder gekleineerd toen ze nog in Ethiopië woonde. Door haar eigen vader werd ze koelbloedig gedropt in een weeshuis.