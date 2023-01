Lies Vandenberghe is klaar voor de Gouden Schoen: “Ook voor mij blijft de winnaar een verrassing”

Gentse jurk, Antwerpse juwelen

En dan is er, last but not least, ook nog de outfit die Vandenberghe straks aantrekt. De journaliste mocht - net als heel wat andere bekende koppen - langslopen bij Atelier ExC, in Gent. “Samen met ontwerpster Ebru Sari had ik uiteindelijk drie opties geselecteerd”, aldus Lies. “Ik vond ze allemaal prachtig, al had ik wel één favoriet stuk. Gisterenavond hebben we getest of deze jurk ook goed in beeld kwam, en dat bleek gelukkig het geval. Ik kan nog niet verklappen wat ik precies zal dragen, maar de jurk is niet too much. Dat past niet bij mijn job, en ‘t is ook niet wie ik ben. Al heeft een jurk voor de Gouden Schoen natuurlijk een hoger glamourgehalte dan wat je doorgaans aantrekt. (lacht) Ik ben vooral blij dat heel mijn look van Belgische makelij is. Zo kon ik voor mijn jurk dus bij Ebru terecht, en zijn mijn juwelen gemaakt door de Antwerpse Lore Van Keer.”