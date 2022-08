Kort maar krachtig: Philippe Geubels maakt zijn debuut in Nederlandse ‘De slimste mens’

TVDonderdagavond deed Philippe Geubels een gooi naar de titel van ‘De slimste mens' in Nederland. De komiek heeft bij ons al meer dan tweehonderd live-afleveringen van ‘ De Slimste Mens ter Wereld' bijgewoond, als vast jurylid én twee keer als kandidaat. Al heeft zijn quizervaring hem niet veel opgeleverd, want in de finaleronde werd hij naar huis gespeeld door Teun van den Elzen.

De deelname van Philippe Geubels was een primeur in Nederland. Hij is de allereerste buitenlandse kandidaat die mocht deelnemen in twintig seizoenen van ‘De slimste mens’ bij onze noorderburen. En niet zomaar een kandidaat, meende Nederlandse presentator Philip Freriks. Bij de introductie stelde hij de komiek voor als “de Vlaamse Maarten van Rossem”, aangezien beide heren jurylid zijn van de kennisquiz in eigen land. Geubels vond die vergelijking echter te veel eer. “Ik heb natuurlijk zijn sexappeal niet. Ik doe mijn best om hem te evenaren”, grapte hij over Van Rossem, die geen spier vertrok.

Hoewel de quiz in beide landen dezelfde spelrondes kent, vielen Geubels twee verschillen op: ‘de oude mannetjes’ (doelend op Philip Freriks en Maarten van Rossem) én de zilverkleurige hotelbel waar de eenkoppige jury regelmatig een klop opgeeft wanneer een vraag extra uitleg nodig heeft.

Platte grappen

De eigenaar van de hotelbel, Van Rossem, hield zich donderdagavond opvallend koest. In eerdere interviews, onder andere bij talkshow Jinek in 2017, toonde hij zich geen groot fan van de Vlaamse quiz. Daarin zouden te veel platte grappen worden gemaakt, onder andere door Geubels. De vragen zouden ook te veel over seks gaan. “De Vlamingen lijden aan een hele reeks van ontvangende complexen die vooral anaal gestuurd zijn. Dat zie je in dat programma ook heel goed,” zei de historicus toen. Philip Freriks en hij zouden “er een veel beter programma van hebben gemaakt dan de Belgen”.

Ook Geubels kwam vanavond niet terug op deze kritiek. Hij had een goed gemoed en nam het op tegen cabaretier Teun van den Elzen en zanger Stefan van der Wielen. Geubels verliet meermaals de zaal. Hij had namelijk last van zijn darmen, maar wilde dat niet zeggen tegen zijn publiek. Hij deed alsof zijn microfoon niet werkte en verdween even van het scherm. Dan holde hij naar het toilet en rende hij terug op het podium.

Cadeau van Maarten

De komiek had weinig profijt van zijn ruime quizervaring. Zijn tegenstanders scoorden een stuk beter in de eerste vijf spelrondes. Na een kleine comeback in de finaleronde verloor hij alsnog van Teun van den Elzen. Maar Geubels ging niet met lege handen naar huis. Hij kreeg de ‘bel van Maarten’. Of was het eigenlijk een zoenoffer?

Volledig scherm Philippe Geubels (links) krijgt 'de bel van Maarten' uit handen van presentator Philip Freriks (midden). © KRO-NCRV

In 2008 nam Geubels een eerste keer deel aan ‘De slimste mens ter wereld’, maar toen werd hij meteen naar huis gespeeld door het duo Bart Cannaerts-Christophe Deborsu. In 2019 waagde hij opnieuw een poging. Hij hield het vijf afleveringen vol en belandde uiteindelijk in de finaleweek.

