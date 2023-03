Internationale acrobaten, dragqueens én showgirls: Cabaret en variété zijn aan een revival bezig in Vlaanderen

TV “Heeft ze de vragen­lijst met voorkennis ingevuld?”: onze redacteur speurt naar mogelijke hints van ‘De Mol’

Dat Matteo ‘de Steve' Simoni niet ‘De Mol’ is, weten we na zondag met stellige zekerheid. Maar wie van z'n medekandidaten is dan wél de saboteur? Onze redacteur zet alle mogelijke hints, verdachte acties en tips voor u op een rijtje. “Bij deze kandidaat moeten we even onze joker inzetten.”