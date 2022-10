Hanne viel als enige finaliste af in ‘Regi Academy’: “Nog een kus van Regi op het podium en daarna niks meer van hem gehoord”

Showbits Siska Schoeters wil nog aflevering van ‘Durf te vragen’ maken over haar zwangere zus: “Die doet dat helemaal alleen…”

Hoeveel taboes zijn er nog in de wereld? Meer dan je zou denken, want ook voor het vierde seizoen van ‘Durf te vragen’ hadden Siska Schoeters en haar redactie meer dan voldoende onderwerpen. En vaak zijn dat nog verrassende keuzes. “De aflevering over lesbische vrouwen is één van de beste ooit geworden. Gewoon omdat er toch nog altijd vragen blijven, die je niet durfde te stellen”, vertelt Siska. Ze geeft ook al een hint over een aflevering die zelf nog graag zou maken en dat is een opvallend persoonlijke keuze. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

26 oktober