Disneyland Paris moet opnieuw de deuren sluiten

Celebrities Selena Gomez geeft toe: "Ik heb nog nooit eerder gestemd”

7:20 Selena Gomez heeft in de 28 jaar dat ze op de wereld is nog nooit gestemd. Maar daar kwam dit jaar verandering in toen ze voor het eerst haar stem uitbracht. Dat vertelde de zangeres in ‘Voting Power Hour’, een tv-programma in het kader van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.