Deze bewoner valt als derde af bij ‘Big Brother’

TV Nina Derwael over haar relatie met Siemen: “De eerste keer dat ik echte verliefd­heid heb gevoeld”

Vonken en vuur zaterdagavond in ‘Dancing With The Stars’, want het thema deze week is ‘Passion Night’. Ook Nina Derwael (21) toont zich van haar meest sensuele kant, maar da’s geen evidente stap voor de turnster.

22 januari