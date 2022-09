“Daar komen kindjes van”: nieuwe liefde ontluikt in ‘Blind Getrouwd’

“Onzen Brecht heeft duidelijk veel leute met onzen Dzi, Dzoe…Djibouti.” Het huwelijk tussen Brecht (27) en Dziubi (29) mag dan als een raket uit de startblokken zijn geschoten, voor Brechts vader is de referentie naar de Poolse voetballer Thomas Dziubinski duidelijk een stuk verder gezocht dan een verloren buurland van Ethiopië. “Dziboe, nee Dzjibi, euh Dziubi”, noemde Ingeborg ‘m even daarvoor nog. Dzibu en Brecht zweefden ook na de ceremonie gewoon door op hun roze wolkje, maar aan die verdraaide voornaam is het duidelijk nog even wennen.

Zweven deden ze naar het grootste feest uit de ‘Blind Getrouwd’-geschiedenis, want voor het eerst in zeven seizoenen vierden de koppels hun huwelijksfeest samen. Een leuke nieuwigheid en ook de koppels hadden er duidelijk wat aan. Ervaringen van de ceremonies werden uitgewisseld, het binnenrollen van de zeven verdiepingen tellende bruidstaart zorgde voor een spectaculair moment.

Volledig scherm Ingeborg rol een gigantische bruidstaart binnen. © vtm

Over naar een ‘So You Think You Can Dance’-momentje dan, want dat werd het even toen de vier duo’s achtereenvolgens hun openingsdans aan de wereld toonden. Een perfecte graadmeter voor hoe ver de koppels staan, zo blijkt. Voor Joren & Lien en Jiri & Florence zorgde dat intiem gedraai vooral voor één langgerekt moment van zelfbewustzijn en onwennigheid, voor Brecht & Dziubi en Jana & Christiaan voor een moment van liefdevolle tranen, stevige omhelzingen en flirterige knipoogjes. Volgende week wacht de duo’s een gezamenlijke honeymoon naar een luxeresort in Bodrum, Turkije.

Jana en Christiaan: “Daar komen kindjes van”

Volledig scherm “Ik voel me écht goed bij hem”, straalde Jana. “Ik heb dit nog nooit ervaren met iemand”, klonk Christiaan ietwat verward. © DPG Media

“Hij heeft een... interessant uiterlijk”, zei Jana na het jawoord nog over haar bruidegom Christiaan. Maar sinds het verlaten van het Lokerse stadhuis lijkt een nieuw powerkoppel geboren. Als een beamer van liefde en enthousiasme straalden ze door hun eerste dag als getrouwd stel. Knuffels, kussen, plagerige mopjes tijdens de fotoshoot. Hun ogen glinsteren de hele tijd. “Ik voel me écht goed bij hem”, straalde Jana. “Ik heb dit nog nooit ervaren met iemand”, klonk Christiaan ietwat verward.

Tijdens de openingsdans plakten de twee zo dicht op elkaar dat ze ‘m op een Delfts tegeltje hadden kunnen draaien. Zijn neus begraven in haar hals, geen aandacht voor wat rond hen gebeurt. “Daaaar koooomen kindjes van, daar komen kindjes van”, klonk het bij wat lolbroeken op het feest. Toen Christiaan - op vraag van Jana - vlak voor de eerste huwelijksnacht nog kwam aandraven in niets dan bretellen en kostuumbroek, leken die lolbroeken nog gelijk te krijgen. Fysieke aantrekking is er zonder twijfel, de twee zijn in voor een passioneel en wellicht ook lang parcours samen.

Slaagkansen : 85 procent

Joren en Lien: “Geen grote gevoelens”

Volledig scherm “Wij zijn niet het type van de coup de foudre”, vertelde Joren tot twee keer toe. © VTM

Dolenthousiast was Joren toen zijn Lien de trouwzaal binnenwandelde. De vlotste wijnverkoper van het land leek niet uitgepraat te raken over zijn ranke koffiebaruitbaatster. Maar schijn bedriegt. “Wij zijn niet het type van de coup de foudre”, vertelde Joren tot twee keer toe. En dat het stroef liep was duidelijk. Vooral van Jorens kant. Hij kon maar niet in Liens ogen blijven kijken tijdens de fotoshoot, de openingsdans leek een verplicht nummertje. Het was vooral Lien die de kar trok. “‘t Is maar ne foto, hé”, lachte ze. “En dat komt wel goed met die dans.” Ze nam de leiding en stelde hem gerust, al voelde ze duidelijk hetzelfde. “Er zijn nog geen grote gevoelens”, besloot ze. “We begrijpen waarom we gematcht zijn, het is aan ons om het verder te ontdekken.” Koppels die zonder echte klik beginnen, maar toch nog naar elkaar toegroeien zijn eerder de uitzondering dan de regel in ‘Blind Getrouwd’. Er is duidelijk een overvloed aan goeie wil, maar voorlopig niets meer.

Slaagkansen : 45 procent

Brecht en Dziubi: “Seksuele aantrekking!”

Volledig scherm Brecht en Dziubi feesten à volonté. © vtm

Een keer tijdens de ceremonie, een keer tijdens een gesprek met Ingeborg, een keer tijdens de speech van Brecht en nóg een keer tijdens de openingsdans. Niet de liefde vinden, wel het droog houden lijkt de moeilijkste opdracht voor ‘Dzji-dzjoe’-Dziubi in dit programma. De man is duidelijk helemaal uit zijn lood geslagen door de stortvloed aan emoties. “Is er ook seksuele aantrekking?”, vroeg een van zijn vriendinnen. “Ja!”, volgde er na nog geen miliseconde. De instant-klik tussen Dziubi en zijn reisleidende biologieleraar blijft aanstekelijk. Aanrakingen, kussen in overvloed. The day after stonden ze als een twintig jaar getrouwd koppel matchende zwembroeken uit te kiezen voor een gezamenlijke zwempartij. Ze krijgen stilaan concurrentie van ‘Christiana’, maar het powerduo van dit seizoen blijft Brecht en Dziubi.

Slaagkansen : 90 procent

Jiri en Florence: “Beha nog niet uit”

Volledig scherm “Ik ben op mijn gemak bij hem… als ik niet te veel in zijn ogen moet kijken”, liet Florence na dag één optekenen. © VTM

Vooralsnog bewegen politie-inspecteur Jiri en spoedverpleegkundige Florence zich het meest anoniem door het ‘Blind Getrouwd’-avontuur. Het is nog voorzichtig aftasten tussen de twee. “Ik ben op mijn gemak bij hem… als ik niet te veel in zijn ogen moet kijken”, liet Florence na dag één optekenen. Niet meteen iets wat een man wil horen. “Normaal slaap ik nooit met een bh, maar dat ga ik nu toch doen”, zei ze voor de eerste huwelijksnacht. Ook niet meteen iets dat een man wil horen. Maar dat ze moeilijk te ontdooien valt, liet vastberaden Florence vooraf al uitschijnen. Met Jiri lijkt de ravissante blondine op dat gebied wel de ideale partner te hebben gevonden. Geen haantje de voorste, maar wel geduldig, aimabel, verstandig en met het hart op de juiste plaats. Ze zullen meer tijd nodig hebben dan de anderen om er uit te komen, maar we zien het nog wel gebeuren.

Slaagkansen : 60 procent

