Boze brief van John Lennon aan Paul McCartney geveild voor net geen 56.000 euro

Aanvankelijk werd er verwacht dat de brief, die zo’n drie pagina’s telt, tussen de 30.000 en 40.000 dollar (29.500 en 39.300 euro) zou opbrengen. Verwachtingen die uiteindelijk ruimschoots overtroffen geweest zijn, want het item werd geveild voor 56.000 dollar. De veiling op de online veilingsite ‘Gotta Have Rock and Roll’ is begin augustus begonnen. Wie de brief wou bemachtigen, moest een bod uitbrengen van minstens 20.000 dollar. Volgens de website van de online veiling is er uiteindelijk veertien keer geboden geweest. Details over de koper van de brief zijn er momenteel nog niet.

John Lennon schreef de brief in kwestie nadat Paul McCartney in het tijdschrift ‘Melody Maker’ onder meer had gesproken over Lennon en zijn vrouw Yoko Ono, en over het opbreken van het zakelijke partnerschap van de Beatles. De band was op dat moment zo’n anderhalf jaar uit elkaar, maar financieel gezien waren er nog zaken af te handelen. In de brief schrijft Lennon aan McCartney als antwoord daarop: “Als jij niet de agressieveling bent (zoals je zelf beweert), waarom heb je ons dan in hemelsnaam aangeklaagd en publiekelijk over ons heen gescheten?”