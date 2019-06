Boy George en Years & Years vieren diversiteit tijdens Magical Pride in Disneyland Paris CD

04 juni 2019

10u19 0 Showbizz Disneyland Paris was zaterdagavond gehuld in alle kleuren van de regenboog naar aanleiding van de eerste editie van Magical Pride, een evenement dat volledig in het teken staat van de diversiteit. Met ook optredens van Boy George en Years & Years.

Het Walt Disney Studios Park zag er nog nooit zo kleurrijk uit als zaterdag 1 juni. Bezoekers trokken hun mooiste feestkledij aan en vierden zo mee het feest van de diversiteit tijdens Magical Pride, het allereerste LHBT-festival in Disneyland Paris voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenderpersonen en anderen. Zo was er een exclusieve parade in Pride-sfeer en een Disney Magic Lip Sync-Along waarbij er luidkeels kon worden meegezongen met de grootste Disneyhits. Denk maar aan Let It Go en The Circle of Life.

Ook waren er live-optredens van grote artiesten.De Britse band Years & Years stond op het podium van de Magical Pride, net als Boy George die een dj-set kwam spelen. De legendarische zanger, die nooit een geheim maakte van zijn homoseksualiteit, brak in de jaren tachtig door als leadzanger van de band Culture Club.

Speciaal voor het event werden Mickey Mouse-oortjes verkocht in de regenboogkleuren, het internationale symbool van de LHBT-gemeenschap. Net als T-shirts, petten, pins, lanyards en iPhones cases. Allemaal maken ze deel uit van de ‘Love comes in every color’-merchandise.