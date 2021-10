Bovennatuurlijk, maar onbekend: vijf onderschatte superheldenseries om te streamen

StreamzNa een lawine aan blockbusters uit het Marvel Cinematic Universe worden nu ook streamingdiensten overspoeld met superheldenseries. Met het derde seizoen van het minder bekende (maar ijzersterke) ‘Doom Patrol’ doet Streamz zijn duit in het zakje. Wij trokken onze cape aan en scheidden voor jou het kaf van het koren in onze Kijkgids . Met onder meer jonge superhelden in ‘Marvel’s Runaways’ (Disney+), tijdreizen in ‘DC’s Legends of Tomorrow’ (Netflix) en buitenbeentje ‘The Thick’ (Prime Video): dit zijn onze favoriete onderschatte superheldenseries.

1. ‘Doom Patrol - seizoen 3’ (Streamz)

Een excentrieke bende van verstoten superhelden die hun uitzonderlijke krachten verwierven door tragische incidenten. Met dat recept staat HBO Max-serie ‘Doom Patrol’ al enkele jaren zijn mannetje tussen het grof geld en geschut van de talloze superheldenfranchises uit streamingland. Oude bekenden als Brendan Fraser (‘The Mummy’) en James Bond-acteur Timothy Dalton (‘Licence to Kill’) maken ook in het tiendelige derde seizoen de borst nat om de aarde te beschermen. Seizoen twee eindigde met een cliffhanger om u tegen te zeggen toen de jonge Dorothy Spinner het opnam tegen schurk The Candlemaker.

Schiet meteen in actie: ‘Doom Patrol’ is nu te zien op Streamz

2. ‘Marvel’s Runaways’ (Disney+)

Eerder dit jaar liet Disney+ de spierballen al rollen met de gloednieuwe series ‘WandaVision’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ en ‘Loki’, waarin de respectievelijke topacteurs uit de Marvel Cinematic Universe-blockbusters opnieuw opdraven. In 2017 verscheen er met Hulu Original ‘Runaways’ echter ook al een verborgen pareltje uit de stal van Marvel. Nadat ze ontdekken dat hun ouders een geheim leven als superschurken leiden, slaan zes tieners uit Los Angeles de handen in elkaar. Ze trachten uit te vissen waar hun ouders op azen en zijn vastberaden om hen te stoppen voor het te laat is.

‘Marvel’s Runaways’ - nu te zien op Disney+

3. ‘Titans’ (Netflix)

Ook in ‘Titans’ steelt een groep jonge helden de show, maar Netflix haalt dit keer de mosterd bij stripreeks ‘Teen Titans’ van Marvel-concurrent DC Comics. Detective Dick Grayson, die een dubbelleven leidt als Batmans voormalig handlanger Robin, raakt samen met Rachel Roth betrokken in een samenzwering die hel op aarde dreigt te brengen. De vierde aflevering, genaamd ‘Doom Patrol’, verwijst naar de hierboven reeds vermelde en gelijknamige spin-offserie van het DC Universe. Het door critici bejubelde derde seizoen van ‘Titans’ loopt momenteel in de VS op HBO Max.

‘Titans’ - nu te zien op Netflix

4. ‘The Tick’ (Prime Video)

Deze bewerking van de gelijknamige stripreeks van cartoonist Ben Edlund én parodie op het superheldengenre is zonder twijfel de vreemde eend in de bijt in deze selectie. Geen cyborg, (half)god of buitenaardse bewoner maar de even eigenaardige als onverwoestbare The Tick is de superheld van dienst. Samen met de doodgewone boekhouder Arthur Everest gaat The Tick de strijd aan met de mysterieuze en lang doodgewaande superschurk The Terror, die nog steeds als een poppenmeester de onderwereld lijkt te bespelen.

‘The Tick’ - nu te zien op Prime Video

5. ‘DC’s Legends of Tomorrow’ (Netflix)

De langstlopende reeks uit dit lijstje - seizoen zeven start op 13 oktober in de VS - is een spin-off met personages die al eerder te zien waren in ‘Arrow’ en ‘The Flash’. Nadat hij ziet welke apocalyps zich in de toekomst afspeelt, rekruteert tijdreiziger Rip Hunter een allegaartje van helden en schurken om de opmars van de onsterfelijke tiran Vandal Savage te stoppen. Dat Wentworth ‘Michael Scofield’ Miller en Dominic ‘Lincoln Burrows’ Purcell in ‘DC’s Legends of Tomorrow’ opnieuw het scherm delen zal alvast als muziek in de oren klinken van de trouwe ‘Prison Break’-fan.

‘DC’s Legends of Tomorrow’ - nu te zien op Netflix

Houd je het liever iets meer realistisch? Bekijk hier onze streamingtips voor alle filmgenres

Lees ook: