Bouw mee aan Tomorrowland-school voor kansarme kinderen terwijl u feest: “Na drie weekends hopelijk geld bijeen voor vestiging in India en Oeganda”

Festivals Like Mike draait op Tomorrow­land voor het eerst solo zonder broer Dimi: “Mijn papa zou niet willen dat we wegkwijnen in droefheid”

Like Mike, bekend van het dj-duo samen met zijn broer Dimitri Vegas, gaat voor het eerst solo, en dat meteen op Tomorrowland. Hij maakte van de tijd tijdens de coronapandemie gebruik om zijn eigen muziek te maken. Vorig jaar overleed de vader van de twee dj-broers en het kindje van Like Mike, ofwel Michael Thivaios, werd doodgeboren. Een moeilijke periode die nog steeds pijn doet: “Mijn papa zou niet willen dat we wegkwijnen in droefheid, dus doen we dit verder en doen we ons best”, zegt hij in een interview aan onze redactie. Bekijk hierboven de video met het interview.

29 juli