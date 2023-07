Bouw al dansend mee aan Tomorrowland-school voor kansarme kinderen: “Vanaf de prijs van een pintje kan je jezelf inzetten”

Lost Frequencies opende in 2018 al een Music & Arts School in Nepal, enkele maanden geleden bezocht Martin Garrix het instituut in Kolkata en binnenkort mogen ze opnieuw aan de bak. De Tomorrowland Foundation start dan in Brazilië een nieuwe school op, waar kinderen zich muzikaal kunnen ontwikkelen. “We zijn niet op zoek naar dé dj’s van morgen, maar willen in de eerste plaats dat kansarme kinderen zich creatief kunnen uitdrukken”, legt de organisatie uit. “De people of tomorrow zijn niet alleen maar feestbeesten.”

Maar liefst 200.000 feestvierders per weekend, en dus 400.000 nadat dit tweede weekend afgelopen is. Dat er eveneens mensen bestaan die zich geen ticket voor de madness kunnen permitteren, ook daar denken ze bij Tomorrowland aan. “Mensen die geen énkele kans krijgen in het leven, zelfs geen scholing. Er zijn kinderen die nooit eerder een schoolbank zagen. Voor hen zetten wij ons al zes jaar in met de Tomorrowland Foundation”, verduidelijkt Tomorrowland-woordvoerster Debby Wilmsen.

In 2018 openden ze een eerste Tomorrowland Music & Arts School in Nepal, samen met Cunina. Daar kwamen ondertussen 65 Mobile Schools in 35 landen bij. Ook voor 2024 oogt de agenda indrukwekkend: zo zal de Tomorrowland Foundation een school openen in Brazilië, en wordt er eveneens een project opgestart in Afrika. En daarnaast staat ook de ontwikkeling van een educatief pakket door Mobile School - rond de waarden van Tomorrowland (‘Live Today. Love Tomorrow . Unite Forever’, red.) - op de planning. “Zo kunnen straathoekmedewerkers op een heel laagdrempelige manier in gesprek gaan met straatkinderen”, klinkt het. “De bedoeling is om zowel zware als luchtige thema’s aan te kaarten.”

Volledig scherm Tomorrowland Foundation Kolkata. © Tomorrowland

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door giften vanuit bedrijven en festivalgangers, en acties vanuit Tomorrowland zelf. Zo is er een speciale ‘Foundation’-collectie uitgedacht, die je zowel online als op het terrein kan verkrijgen. Voor veertig euro koop je een make-uptasje, voor tien euro meer een vissershoedje of laptop sleeve. “Deze items zijn iets duurder dan andere stuks die Tomorrowland verkoopt”, klinkt het. “Maar het blijft sowieso een eenvoudige manier om jezelf in te zetten voor een goed doel. Ook via je pearls (de munteenheid van het festival, red.) is het mogelijk om dit alles te steunen. Vanaf de prijs van een pintje kan je jezelf inzetten, als het ware. Of wanneer je een terugbetaling aanvraagt van je pearls: dan gaan er twee exemplaren (goed voor 3,48 euro, red.) naar de Foundation. Dat klinkt als een klein bedrag, maar hier loopt best veel volk rond. (lacht)”

Al zijn er ook grotere initiatieven. Alle gasten van artiesten en partners die uitgenodigd worden, betalen 25 euro. Een bedrag dat integraal naar de foundation gaat. En voor wie luxueus gaat dineren bij de Chef’s Table aan 495 euro, gaat er integraal 150 euro naar de Tomorrowland Foundation. “De bedoeling is dus dat we in Brazilië een gloednieuwe Music & Art School kunnen realiseren, voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar”, duidt Debby Wilmsen. “Een plek waar ze niet alleen scholing krijgen, maar waar ze eveneens hun creatieve en muzikale kant kunnen ontdekken. Enkele van onze Tomorrowland-dj’s - Lost Frequencies, Martin Garrix en dj Makasi - bezochten al zo’n school, en zij waren telkens erg onder de indruk. Op termijn willen we onze artiesten nog meer betrekken bij de werking van de Tomorrowland Foundation. We merken dat ze daar erg voor openstaan, en daar heeft het enthousiasme van Manu en Michiel Beers (de bezielers van Tomorrowland, red.) heel wat mee te maken. Die hebben het zo druk, maar voor de Foundation gaat maken ze graag tijd. Dat werkt begeesterend.”

Meer informatie over de Tomorrowland Foundation vind je hier.