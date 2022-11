Botoxdokter Joshua uit 'The Sky is the Limit': "Schoonheid zit vaak ook in de imperfectie”

Showbits Na de emotionele getuigenis van Dennie in 'Out Of Office': "Onrecht­streeks door militair Jürgen Conings bij het programma beland”

Op VTM kon je kijken naar de tweede aflevering van ‘Out Of Office’. Het programma draait rond mensen die kampen met een burn-out en de bewoners van de zorgboerderij De Emiliushoeve en verovert de harten van de Vlamingen. Fabrieksarbeider Dennie (36) deed gisteravond z’n opmerkelijke verhaal, over hoe hij onrechtstreeks via Jurgen Conings in het programma terecht kwam. Jarne wil vooral weten hoe het nu met hem gaat, want de opnames dateren al van enkele maanden geleden. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

6:00