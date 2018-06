Borsten, billen en lippen: al deze plastische ingrepen ondergingen de deelnemers van 'Temptation Island' TDS

12 juni 2018

17u34

Bron: Eigen berichtgeving 8 Showbizz 'Temptation Island' en p lastische chirurgie : het is een match made in heaven. Of in Thailand. De deelnemers schuwen de ingrepen niet, en laten ze in sneltempo uitvoeren. Zoals Zwanetta, die een paar dagen terug een borstvergroting liet uitvoeren. Maar ook v ollere lippen, een nieuwe neus of een grotere derrière: alles kan en alles mag. Wij lijsten op waarvoor iedereen onder het mes ging.

Nee, het aantal 'Temptation'-deelnemers die al aan hun lijf lieten werken is niet meer op één hand te tellen. Allerlei schoonheidsklinieken strooien met gratis behandelingen, in ruil voor bakken reclame via de sociale media. Het begint zowaar te lijken op een groepsaankoop.

De 'Temptation Islanders' krijgen dan ook veel kritiek. In België is het immers bij wet verboden om reclame te maken voor plastische chirurgie, en dat baart velen zorgen. Ook zender VIJF stelt zich vragen. "We stellen vast dat sommige kandidaten recent benaderd werden om op sociale media reclame te maken voor plastische chirurgie en esthetische ingrepen”, zei woordvoerster Barbara Salomon daar eerder over. "De programmamakers hebben niet alleen hun bezorgdheid geuit over dit nieuwe fenomeen naar alle deelnemers toe, ze hebben hen intussen ook gewezen op de risico’s die dergelijke klinieken met zich kunnen meebrengen. Productiehuis Warner heeft hen op vraag van VIJF met aandrang verzocht om deze posts te verwijderen en geen promotie meer te maken voor plastische ingrepen. Er werd akte genomen van deze nieuwe ‘trend’ en het productiehuis zal bij volgende seizoenen aangepast handelen". Tot nog toe lijken de deelnemers zich daar echter maar weinig van aan te trekken.

Verleidster Zwanetta

Verleidster Zwanetta liet enkele dagen geleden haar borsten vergoten. Dat deelde ze zelf op Instagram. Ze deed dat bij Essential Aesthetics in Den Haag, waar een operatie tussen de 2.999 euro en de 5.500 euro kost. "1 dag na de operatie. Ik voel me erg goed, nog wel een beetje stijf, maar ben zo blij dat ik in zo'n zorgzaam team terecht ben gekomen", schreef ze na de ingreep op Instagram.

Ze was echter niet aan haar proefstuk toe, want eerder liet Zwanetta al haar lippen laten opspuiten. Bovendien verklaarde de verleidster dat ze nog aan haar schaamlippen wil laten sleutelen. "Ik wil al heel lang een schaamlipcorrectie bij mijn binnenste schaamlippen. Mijn binnenste schaamlippen zijn te groot en daar heb ik veel last van", zei ze. Of ze de operatie ook effectief laat uitvoeren, zal de toekomst uitwijzen.

Im soooo excited ✨ dinsdag is de dag van mijn operatie by @essentialaesthetics_ ik neem jullie mee in mijn ervaring. Ik ben als het aankomt op naalden en operaties de meest grootste pussy ever so If I can do this, the girls who want it can do it too💕 Een foto die is geplaatst door null (@zwanettafox) op 03 jun 2018 om 19:22 CEST

1 dag na de operatie: Ik voel me erg goed, nog wel een beetje stijf, maar ben zo blij dat ik in zo'n zorgzaam team terecht ben gekomen! Bedankt Essential Aesthetics! Een foto die is geplaatst door null (@zwanettafox) op 06 jun 2018 om 21:20 CEST

Verleidster Maxime

Zwanetta werd op 'Temptation' de beste maatjes met verleidster Maxime. Eens terug in eigen land lieten ze hun vriendschap zelfs vereeuwigen met een matching tattoo op hun borstkas. En daar bleef het niet bij, want ook Maxime greep al naar fillers om haar lippen meer volume te geven. Ze ging daarvoor langs bij 'Betaalbaar Mooier' in Eindhoven, waar een lipvergroting tussen de 199 euro en 347 euro kost.

Daarnaast onderging ze bij 'House of Bratz' een zogenaamde traangootbehandeling, waarbij het gebied rond de ooghoeken wordt opgevuld. Zo zouden wallen en donkere kringen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Die behandeling kost zo'n 300 euro. Eerder liet ze ook al een neuscorrectie uitvoeren.

Na een aantal weken eindelijk het resultaat van mijn traangootbehandeling bij @houseofbratz zichtbaar ✨ ik ben super goed geholpen door vriendelijk personeel. Me happy! Foundation met dit weer = no go. Hate it, alsof je gezicht wegsmelt als plastic 🤷🏽‍♀️ Gebruikte het voornamelijk om mijn wallen weg te werken. Niet meer nodig, thanks to house of bratz!! Een foto die is geplaatst door null (@maximekempees) op 07 jun 2018 om 16:12 CEST

Verleidster Yana

Aan het uiterlijk van Yana werd al flink geboetseerd. Het begon op haar 18de, toen ze voor een borstvergroting ging. "Als er iets is dat je mooier kan maken en je kan het kopen, waarom niet? Ik ben er altijd al door gefascineerd geweest", zei Yana daar eerder over.

Sinds ze vervroegd terugkeerde van Thailand bracht ze tal van bezoeken aan de schoonheidsklinieken. Ze liet haar lippen inspuiten met fillers, en plant in de toekomst ook een vergroting van haar achterwerk. Dat heeft ze een tijdje geleden via Instagram bekendgemaakt.

Mezdi

Jawel, ook bad boy Mezdi heeft een bezoekje gebracht aan plastisch chirurg. Hij liet nog geen ingreep uitvoeren, maar ging wel al op verkennend gesprek over een neuscorrectie. “Ik wil het tussenschot van mijn neus weer een beetje recht krijgen. Die heb ik in het verleden meerdere malen gebroken. En een val in het zwembad was de fatale klap", aldus de ex van Daniëlle. Mezdi gaf toe in het verleden al pogingen ondernemen te hebben om iets aan zijn neus te laten doen, maar dat mocht niet baten. Later dit jaar probeert hij het dus opnieuw. De operatie kost 5.500 euro.

Verleidster Yasmine

Ook Yasmine liet haar uiterlijk onder handen nemen. Zij ging eerder al langs bij 'Swedish Clinic' in Amsterdam voor een borstvergroting, en liet ook haar lippen opvullen bij 'Maison Du Belle'. Daar kost de behandeling tussen de 150 euro en 300 euro. Op Instagram pronkt Yasmine met de regelmaat van een klok met het resultaat.

Verleidster Cherish

Cherish wist 'Temptation'-Tim genadeloos te verleiden, maar in het echt liet zij zich verleiden tot cosmetische ingrepen. Eind maart liet ze voor de eerste keer haar lippen vergroten, en vorige maand werden ze voor de tweede keer onder handen genomen. "Yes happy! 🎉 Met mijn lips! 👄Al vanaf een jong tienertje wilde ik vollere lippen hier zijn ze dan! Onwijs blij ermee 😍", schreef ze op haar account. Ook zij ging net als Maxime langs bij het Nederlandse 'House of Bratz'. Cherish is trouwens niet van plan om het hierbij te laten, want op Instagram liet ze tevens weten dat ze snel opnieuw onder het mes zal gaan. Wat ze dit keer wil laten uitvoeren, vertelde ze niet.

@cherishvandersluis is vandaag weer bij ons langs geweest voor een touch up! SWIPE 👉🏼 #temptationisland #HouseOfBratz Een foto die is geplaatst door null (@houseofbratz) op 01 mei 2018 om 14:40 CEST

Verleidster Laetitia

Laetitia wist met haar "tetten zijn tetten" uitspraak de aandacht naar zich toe te trekken. En nu er nog altijd veel (digitale) ogen op haar gericht staan, kreeg ook zij een aanbieding van 'Essential Aesthetics' in Den Haag. Laetitia laat er binnenkort haar achterwerk opvullen met een Brazilian butt lift, waarbij gebruik wordt gemaakt van eigen lichaamsvet, zoals bij Pommeline.

Het stond al langer op haar verlanglijst. "Het enige waar ik nog van droom, is een groot achterwerk. Als ik genoeg geld heb, laat ik het meteen vergroten", zei ze in een interview. Ze ging ook al eerder langs bij de schoonheidskliniek. "Drie jaar geleden heb ik mijn borsten laten verkleinen van cupmaat F naar E omdat ik te veel rugpijn had", gaf ze begin dit jaar toe.

The word is out! Ik ga een BBL (Brazilian butt lift) laten doen. Ik heb gekozen voor @essentialaesthetics_ in Den Haag. Hier staat kwaliteit, zorg voor anderen en liefde voor schoonheid centraal en daar voel ik mij erg prettig bij! Wacht nog heeel even met het stellen van al jullie vragen. Binnenkort kunnen jullie alles volgen via Essential Aesthetics! Een foto die is geplaatst door null (@itriciaa) op 25 mei 2018 om 11:55 CEST

Verleider Fabrizio

Ook Fabrizio heeft zijn weg gevonden naar de plastisch chirurg. ‘Kleurplaat’ liet zijn wallen opvullen, en koos een nieuwe neus uit de catalogus. "Top, dat ziet er al een pak gezonder uit. Ik zie ook niet dat er aan gewerkt werd”, zei hij na afloop van de injecties in zijn rimpels.

Hij had de smaak te pakken, op 16 juli wordt zijn neus verkleind en wordt er een bultje weggenomen. "Ik heb een typische Griekse Neus, hé. Maar binnenkort dus niet meer", aldus de vriend van Pommeline. Op zijn Instagramprofiel deelde hij een simulatie van z'n nieuwe neus.

16 juli word ik geopereerd door @drwever Ben jij ook benieuwd naar het resultaat? Volg @diana.gabriels op instagram en youtube om op de hoogte te blijven van de operatie! 👨🏼‍⚕️ Een foto die is geplaatst door null (@fabrizio_tzinaridis) op 06 jun 2018 om 14:10 CEST

Megan

Megan deed met haar vriend Kevin mee aan 'Temptation Island'. Door haar deelname kreeg haar zelfvertrouwen een enorme boost, en dat heeft zich vertaald in uitdagendere looks. Ook zij liet dan ook fillers injecteren in haar lippen, en deelde het resultaat trots op Instagram. Ze liet haar ingreep uitvoeren bij 'Artz Medical' in Rotterdam, waar zo'n behandeling tussen de 125 euro en 225 euro kost.

Verleidster Chloé

Chloé verklapte op de bank van Goedele Liekens bij 'Goedele on Top' dat ook zij haar lippen liet opspuiten. die behandeling werd haard net zoals bij haar collega's gratis aangeboden. "Maar ik heb dat niet te fel laten doen", aldus Chloé. Ze zette wel meteen de puntjes op de i. "Maar aan mijn lijf gaat niets gebeuren", zei ze. Of dat ook echt zo zal blijven, zal de toekomst uitwijzen.

Cap @hallofashion__ 🖤 Een foto die is geplaatst door null (@) op 22 mrt 2018 om 19:54 CET