Boris Van Severen: “Ik heb geflirt met de grens van anorexia. Op een gegeven moment woog ik bijna niets meer” Boris Van Severen (29) over acteren, musiceren, bekend worden, zijn gezin en de dood van zijn vader Sofie Mulders

10 november 2018

09u06

Bron: De Morgen 0 Showbizz Boris Van Severen (29) weet niet goed wat hij aan moet met het opdoemende BV-schap, nu hij al even in De slimste mens zit. Acteren, muziek maken, zijn gezin: dát zijn de dingen die zijn leven beheersen. En dan is er nog zijn vader. Toen die stierf, raakte de zoon even helemaal de weg kwijt. En toch: “Het is gek, maar zijn dood hielp me gelukkig te worden.”

Wie novemberlicht maar flets vindt, zag Boris Van Severen er nog niet in flaneren. Met de zonnebril losjes in de donkere haardos en de halve sigaret nonchalant tussen de vingertoppen gaan hij en zijn modieuze wollen jasje moeiteloos op in deze bonte straat in de stad.

Het is zaterdagochtend en hij is stipt op tijd in de koffiebar waar we hebben afgesproken. Hier, op de Dendermondse­steenweg in Gent, wordt hij niet aangeklampt. Enkele dagen eerder in de Ikea gebeurde dat wel. Plots moest hij op de foto met wildvreemden. Dat heb je als je in De slimste mens ter wereld zit. Van Severen worstelt er wat mee. Als een wispelturige slang slingert het sterrendom zich door zijn leven en zijn werk. Wil hij zelf wel beroemd zijn? Was zijn vader beter niet zo’n grote naam geworden?

Je hebt 7% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN