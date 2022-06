Boris Van Severen heeft ooit ingebroken op de set van ‘Code 37'

Het was zijn vrouw, Frances Lefebure, die liet vallen dat Van Severen al eens een aanvaring had met de autoriteiten. Al viel het allemaal wel mee, vertelt Boris. “Ik was een jaar of 18. Na een barbecue bij mij thuis besloten een vriend en ik nog wat te gaan wandelen in Gent”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Toen ze een verlaten schoolgebouw tegenkwamen, besloten ze binnen een kijkje te gaan nemen. Nog met een pintje in de hand klommen ze over het hek en verkenden ze de verlaten schoolgangen en grote aula’s. “Toen zagen we plots zwaailichten op ons afkomen. We wilden ons verstoppen, maar door de adrenaline was achter een deur gaan staan de beste oplossing die we konden bedenken.”